LHJMQ: gagner pour un jeune joueur des Mooseheads de Halifax qui est en deuil de sa mère

SHERBROOKE | Les Mooseheads de Halifax ont eu droit à une belle surprise, puisque la recrue Braeden MacPhee, dont la mère est décédée vendredi dernier à Moncton, est revenue dans l’entourage de l’équipe.

«C’est un geste courageux de sa part, a mentionné son entraîneur Sylvain Favreau, mercredi, au terme de l’entraînement des siens au Palais des sports Léopold-Drolet. Son père l’a reconduit à Sherbrooke mardi et il a voulu pratiquer avec ses coéquipiers ce matin [mercredi].»

Jolene Conway a perdu son combat contre le cancer à l’âge de 46 ans. Outre Braeden, la femme originaire de l’Île-du-Prince-Édouard laisse dans le deuil son mari Shaun ainsi que ses autres enfants, Marc, Kitty et Lorna.

Le joueur de centre de 18 ans a toujours pu compter sur les encouragements de sa mère et aujourd’hui, il a pu compter sur son équipe afin de passer à travers cette lourde perte.

«On est là pour le soutenir du mieux qu’on peut, a indiqué Favreau. Les funérailles ont eu lieu le jour où on est partis vers Sherbrooke [lundi]. Cam Russell, notre directeur général, était présent pour représenter l’équipe.»

«Ce matin [mercredi], il a revu les autres joueurs, a raconté l’entraîneur. C’était émotif. Les gars ont eu de la peine pour lui. À la fin de la pratique, il y a toujours un petit cheers, et aujourd’hui, c’était pour lui. C’était un beau moment.»

Ses coéquipiers ont une série à gagner, mais ils savent aussi qu’ils peuvent faire une différence et permettre à MacPhee de se changer les idées.

«C’est terriblement triste, a souligné Zachary L’Heureux dans une vidéo du club publiée sur Twitter. C’est le genre de gars qui a toujours le sourire. C’est super de le revoir. Il va passer la journée avec nous et on est tous heureux de l’avoir avec nous.»

Présence incertaine

Favreau ne sait pas encore s’il utilisera MacPhee, qui a obtenu un but en neuf rencontres éliminatoires, jeudi en vue du quatrième match de la demi-finale face au Phoenix. Tout dépendra de la gestion de ses émotions. Mais sa présence à Sherbrooke pourrait servir de motivation supplémentaire pour les Mooseheads, qui tirent de l’arrière 2 à 1 dans la série.

«On est déjà motivés, on fait partie du carré d’as avec une jeune équipe, a rappelé Favreau. C’est peut-être un événement qui vient souder encore plus notre équipe. Mais pour moi, ça vient juste confirmer que notre groupe est solide et se tient.»

▶ Halifax pourrait aussi compter sur le retour au jeu du défenseur Cameron Whynot. Il a raté le match de mardi, car il était malade. Le lendemain, il était sur la patinoire avec ses coéquipiers.