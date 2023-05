L’homme, la femme et la sexualité du couple

Les propos de « Pour une saine attraction » m’ont ramenée à un mauvais souvenir passé. Tout en affirmant adorer le corps féminin, il se vante d’aimer fréquenter les clubs de danseuses ainsi que les escortes, parce que les femmes « normales » manqueraient de goût pour le sexe selon lui.

J’ai été mariée 25 ans à un abruti comme lui qui s’imaginait que la vue de son sexe en érection se frottant sur mon clitoris pendant dix secondes pour s’enfoncer ensuite dans mon sexe pas encore lubrifié, c’était suffisant pour me transporter au septième ciel !

Et pourtant, comme je l’ai désiré, cet homme au charme fou dans toutes les autres sphères de sa vie, à part au lit. Évidemment que cette vie sexuelle monotone et à laquelle je me refusais de plus en plus au fil du temps, c’était de ma faute à moi, la femme frigide !

Ce n’est pas faute d’avoir essayé de mettre du piquant en portant des dessous sexy pour faire le ménage comme un porte-jarretelles et des talons hauts (son fantasme), ou en dansant nue sur la table. Ça n’a rien donné de plus que ses rapides coups de bassin, et merci bonsoir !

Si le monsieur qui vous écrit cessait de traiter les femmes comme des poupées gonflables, peut-être cela changerait-il les choses ? Car aimer les femmes, ça ne veut pas juste dire se servir d’elles.

Je ne suis pas une sonnette de porte

Quand un homme manque de la plus élémentaire subtilité dans son approche amoureuse, il y a de fortes chances qu’il se fasse repousser. Ce qui me semblait le cas de ce monsieur. Quand quelqu’un a le culot de dire « Pourquoi tourner en rond à essayer de deviner si l’autre m’aime ou pas ? Mieux vaut passer à l’action pendant que c’est encore possible puisque je n’ai plus le luxe d’attendre », ça donne une idée de sa volonté d’arriver à ses fins, que l’autre soit prête ou pas.