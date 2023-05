L’indépendance, un boulet? Non, un moteur!

La renaissance du PQ et son retour comme alternative électorale est la principale chose à noter dans le sondage qui paraît dans nos pages aujourd’hui. Elle bouleverse la donne électorale – ceux qui refusent de le constater aujourd’hui le reconnaîtront tôt ou tard. J’en parle dans ma chronique à paraître dans nos pages demain.

Cette renaissance sondagière s’accompagnera bientôt d’une question: le PQ doit-il son retour en partie à sa raison d’être, l’indépendance du Québec, ou est-il en train de renaître malgré elle?

Stratégie

On peut s’attendre à ce que certains commentateurs radicalisent cette question, en invitant, comme ils l’ont souvent fait au fil des décennies, le PQ à sacrifier l’indépendance pour construire une coalition électorale convaincante. Ils diront: si le PQ veut gouverner, il doit laisser de côté la souveraineté. C’est une histoire que nous connaissons par cœur. Indépendance ou bon gouvernement? Ce dilemme a marqué l’histoire de la doctrine stratégique péquiste.

Je soutiens toutefois ici que cette question ne se pose plus aujourd’hui.

Car la renaissance du PQ est intimement liée à la renaissance de la pulsion indépendantiste, qui est une pulsion de vie, dans un Canada qui nous promet plus que jamais un destin de minorité ethnique insignifiante, condamnée à gérer sa décroissance dans les paramètres d’un multiculturalisme d’État assimilant le nationalisme québécois à une forme de politique suprémaciste.

L’indépendance, telle qu’elle renait aujourd’hui, n’est plus une option sur deux, l’autre étant la réforme de la fédération canadienne dans une perspective «robert-bourrassiste». Nous ne sommes plus dans les années 1990 non plus qu’aux belles heures de la Révolution tranquille. La transformation démographique du Canada a eu lieu, et le peuple québécois n’y existe plus qu’à la manière d’une identité résiduelle, appartenant à la préhistoire du pays, avant sa conversion à la révélation diversitaire. Il lui suffit de rappeler qu’il existe pour susciter l’intolérance du régime de 1982 et de ceux qui ont été socialisé dans son environnement mental. Le Canada, aujourd’hui, est un pays bilingue de langue anglaise.

L’indépendance, donc, n’est plus une option sur deux: elle se confond, même si ce terme n’est pas utilisé, avec ce qu’on appelait autrefois la survivance. J’entends par là que sans l’indépendance, à terme, nous disparaîtrons comme peuple. Elle s’impose à ceux qui renouent avec elle non seulement comme un geste de liberté, ce qu’elle est et demeurera toujours, comme l’avait bien vu Fernand Dumont, mais comme le seul choix politique nous permettant d’exister comme peuple. C’est un geste profondément identitaire. On pourrait ajouter que c’est la grande réussite des Québécois au fil des siècles: ils ont tenu, ils sont parvenus, d’une génération à l’autre, à s’accrocher à l’existence.

On trouvera évidemment des serviteurs du régime canadien pour nous expliquer qu’un Québec bilingue (ou même anglicisé) et multiculturalisé à la canadienne serait encore le Québec, mais ils mentent (ou alors ils disent des sottises). Le Québec n’est pas qu’un territoire désincarné: c’est un peuple qui traverse l’histoire depuis quatre siècles, qui a intégré des éléments venus de partout ailleurs dans le monde, mais qui a gardé avec raison le souci de sa continuité existentielle, ancrée dans la majorité historique francophone. Le Canada n’est plus seulement incompatible avec la liberté québécoise, mais avec l’identité québécoise.

Dès lors, j’y reviens, sur le plan électoral, le PQ renaîtra dans la mesure où l’indépendance renaîtra, et l’indépendance renaîtra dans la mesure où le PQ la placera au cœur de sa politique, ce qui lui permet aussi de révéler aux yeux de tous les contradictions de plus en plus gênantes entre le discours nationaliste de la CAQ et sa pratique, qui l’amène simplement à gérer de la manière la moins désagréable possible notre effacement collectif programmé dans le Canada. Évidemment, le choc constitutionnel à venir entre la laïcité québécoise et le multiculturalisme canadien agira comme un accélérateur historique, tout comme la prise de conscience de l’anglicisation accélérée de Montréal et de Laval.

Renaissance

L’indépendance peut évidemment rallier à gauche comme à droite, elle peut parler aux sociaux-démocrates comme aux centristes et aux conservateurs. Elle peut rallier les tempéraments cosmopolites et les tempéraments enracinés. Il faut de tout pour faire un peuple.

Elle parle d’abord toutefois aux nationalistes, et je dirais même, aux Québécois qui ne veulent pas mourir comme peuple.

L’indépendance, un boulet? Non, un moteur! Pour peu qu’on ne la sépare plus jamais de l’identité.

Reste à voir quelle stratégie le PQ adoptera pour gérer sa croissance. Mais depuis qu’il a décidé de traiter sa raison d’être non plus comme un fardeau mais comme une boussole, il se ranime. Cela en dit peut-être beaucoup sur ce qui se trame dans les profondeurs de la conscience collective québécois.