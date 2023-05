Lionel Richie, Katy Perry et Andrea Bocelli au concert de couronnement du roi Charles III

Un large amphithéâtre offrant une vue spectaculaire sur le château de Windsor, les icônes de la musique Lionel Richie, Katy Perry et Andrea Bocelli, un orchestre et 70 danseurs de classe mondiale, et 20 000 spectateurs de tout le Royaume-Uni: le concert de couronnement du roi Charles III promet d’en mettre plein la vue.

À quelques jours de l’historique couronnement du roi Charles III à Westminster Abbey samedi prochain, des détails du concert de couronnement du dimanche 7 mai commencent à être dévoilés.

L’événement musical sera diffusé en direct, à deux pas du château de Windsor, dans un amphithéâtre digne des plus grands concerts rock. Des photos du lieu de ce concert à ciel ouvert ont d’ailleurs été dévoilées dans un article récent du magazine People.

La scène proposera plusieurs niveaux sur lesquels évolueront l'orchestre et les 70 musiciens, formant un «Union Jack» (le drapeau de l’Angleterre) abstrait. Quatre passerelles supplémentaires partiront de la géométrie du drapeau pour se rendre de la scène vers la foule, ce qui permettra aux spectateurs une proximité avec les artistes.

Capture d'écran tirées du magazine PEOPLE, BBC Studios

Artistes et effets spéciaux

Ce sont donc les artistes de renommée mondiale Lionel Richie, Katy Perry et le chanteur d’opéra Andrea Bocelli qui ont répondu présents à l’appel du roi. Katy Perry et Lionel Richie se connaissent bien, tous deux étant juges à l’émission American Idol.

Le groupe britannique Take That (sans son membre fondateur Robbie Williams), Sir Bryn Terfel, l’auteure-compositrice-interprète londonienne Freya Ridings, le soulman britannique Alexis Ffrench et la chanteuse Paloma Faith seront aussi du concert.

Animée par la vedette de Paddington et de la série Downton Abbey Hugh Bonneville, la soirée mettra également en vedette l’acteur américain Tom Cruise, la grande dame Joan Collins et même Winnie l'ourson de Disney, qui apparaîtront dans divers sketches préenregistrés. Dans certains segments, on promet que des célébrités révéleront des faits peu connus sur le roi Charles.

L’un des points culminants du concert sera la synchronisation, avec le spectacle, de Lighting up the Nation qui illuminera des lieux emblématiques et iconiques à travers le Royaume-Uni avec d’immenses projections, des lasers et des drones.

Des billets gratuits pour le Coronation Choir ont été mis à la disposition du public via un scrutin national, et le concert sera également suivi par des bénévoles de certaines des affiliations caritatives du roi et de la reine consort, Camilla.

Capture d'écran tirées du magazine PEOPLE, BBC Studios

Chansons gardées secrètes

Le chanteur de 73 ans Lionel Richie s’est dit honoré et excité d’avoir été choisi pour chanter à cet événement mondial. Il a refusé de dévoiler des détails sur sa performance et les chansons qu’il interprétera au Coronation Concert.

«C'est un secret royal», a-t-il déclaré au magazine People. «Ils m'ont dit: “Ne le révèle pas.” Mais je le dirais à tout le monde si je pouvais... Je fais de mon mieux pour me contenir, mais ça va être une fois sur un million dans l'histoire de faire partie de quelque chose comme cela.»

On ignore aussi ce que Katy Perry et Andrea Bocelli (qui chantera en duo avec un autre chanteur d’opéra, Sir Bryn Terfel) livreront comme pièces musicales.

Les superstars britanniques Elton John, Adele et Harry Styles auraient toutes décliné l’invitation à se produire lors de ce concert de couronnement du roi.

Capture d'écran tirées du magazine PEOPLE, BBC Studios

Prince Harry en solo

Quant au prince Harry, il ne sera de passage au Royaume-Unis que pendant quelques heures afin d’assister au couronnement de son père. Comme le 6 mai est également le jour de la fête de son fils Archie – qui aura 4 ans –, il ira retrouver sa femme Meghan Markle et sa fille, la princesse Lilibet, après la cérémonie pour célébrer.

On se souvient que, le 12 avril dernier, Buckingham Palace avait confirmé que Meghan Markle allait rester auprès de sa famille en Californie le jour du couronnement du roi Charles III.

Fait amusant: un nouvel émoji a été créé à l’occasion du couronnement du roi Charles III. Il représente la couronne de saint Édouard et apparaît lorsqu’un utilisateur utilise le mot-clic #coronation (et ses dérivés) sur Twitter.

«Le concert célébrera un nouveau chapitre de l'histoire de la nation, avec des thèmes d'amour, de respect et d'optimisme, honorant les quatre nations, leurs communautés et le Commonwealth», a déclaré la BBC dans un communiqué.