LNH : l’expérience de gagnant de Yanni Gourde rapporte au Kraken

L’attaquant du Kraken de Seattle Yanni Gourde est devenu un habitué des séries éliminatoires et cette année, il représente l’une des figures de proue de sa formation qui continue de surprendre en 2022-2023.

Auteur d’une récolte de 48 points en 81 rencontres durant la saison régulière, le hockeyeur de Saint-Narcisse connaît des moments étincelants ces jours-ci, ayant permis aux siens de renverser l’Avalanche du Colorado au premier tour. Après avoir amassé deux mentions d’aide dans le duel décisif de cette série, il a amorcé la suivante du bon pied en inscrivant le filet victorieux en prolongation, mardi, lors du premier affrontement face aux Stars de Dallas.

En bon vétéran, le joueur de 31 ans sait que rien n’est acquis, surtout contre un club ayant amassé un point de moins que les «Avs» pendant la campagne. Le double vainqueur de la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay en 2020 et 2021 garde son calme.

«Voilà comment vous voulez entamer une série. Ce sera difficile, nous savons à quel point ils sont forts et habiles. Ce gain est très important», a commenté le Québécois au quotidien «Seattle Times» après le triomphe de 5 à 4.

Surtout, le caractère du groupe a impressionné Gourde. Malgré les exploits de Joe Pavelski qui a marqué quatre fois, incluant deux pour créer l’impasse en troisième période, le Kraken ne s’est pas laissé abattre et cela pourrait représenter un élément crucial quant à la suite.

«J’ai adoré notre réponse, notre contrôle de nous-mêmes et notre conviction, a souligné le numéro 37. Nous formons un groupe mature et nous avons confiance au processus en cours. Il faut continuer de travailler et éventuellement, les résultats viendront. C’est ce qui s’est passé ici.»

Un peu de fatigue

L’entraîneur-chef Dave Hakstol estime cependant que ses ouailles ressentent un peu les effets d’une longue guerre avec le Colorado. Un repos sera sûrement salutaire, puisqu’à l’opposé, Dallas a pu reprendre davantage d’énergie en ayant joué une partie de moins face au Wild du Minnesota.

«Je pense que ça se voyait. Il y avait quelques jambes lourdes, mais aussi, nous avons poursuivi sur notre élan de la rencontre précédente», a-t-il analysé, tout en exprimant un peu son étonnement quant à la production de quatre buts de ses hommes au premier engagement.

Seattle est le quatrième club de l’histoire à gagner un match éliminatoire en dépit de quatre buts comptés par un joueur adverse. Le Kraken visitera à nouveau les Stars jeudi à 21 h 30, sur les ondes de TVA Sports, pour le deuxième match de la confrontation.