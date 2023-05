L’Ontario forcé de dépenser plus de 50 M$ pour contrer les vols de voitures

Les vols de voitures en pleine expansion et en partie alimentés par des criminels du Québec forcent l’Ontario à dépenser plus de 50 M$.

Le nombre de vols a pratiquement doublé dans la province entre 2014 et 2021 – (+ 72%) en Ontario et (+ 81%) à Toronto –, au point où une voiture est maintenant volée toutes les 48 minutes.

L’argent annoncé mercredi par le Solliciteur général Michael Kerzner servira notamment à créer une nouvelle équipe policière dirigée par la Police provinciale de l’Ontario qui sera entièrement consacrée à la lutte contre le vol de voitures, en plus d’augmenter les ressources judiciaires pour poursuivre les contrevenants.

«Nous avons besoin de solutions musclées dans tout le secteur de la justice pour mettre fin à la recrudescence des vols de voitures en Ontario», a commenté le procureur général de l’Ontario, Doug Downey.

Un fléau alimenté par le Québec

Le phénomène des vols de voitures en Ontario est propulsé en partie par des gangs criminalisés québécois qui se rendent à Toronto et dans les environs pour se procurer des véhicules, avant de les ramener au Port de Montréal pour les exporter ailleurs dans le monde.

Ces gangs sont même responsables de grands épisodes de violence. À la mi-mars, deux gangs avaient notamment été rendus responsables de deux fusillades à Brampton et Mississauga au cours desquels deux personnes ont été blessées et plus de 40 coups de feu ont été tirés.

La police de Toronto, elle, a annoncé la semaine dernière avoir procédé à l’arrestation de 14 Québécois, dont plusieurs mineurs, pour vol de voiture depuis novembre.

Signe de l’importance des gangs montréalais dans ce fléau, le commissaire de la PPO, Thomas Carrique, a souligné l’importance de collaborer avec le Québec mardi.

«Avec l’appui de nos partenaires, dont la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal, nous éliminerons la menace posée par ces réseaux de crime organisé», a-t-il assuré.