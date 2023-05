New York distribue des AirTag pour lutter contre les vols de véhicule

Alors que les traceurs sont de plus en plus utilisés pour des vols de voitures dénoncent des experts, la Police de New York a décidé dimanche de combattre le feu par le feu en distribuant... des AirTag pour décourager des vandales!

• À lire aussi: Filature illégale: traceurs et GPS, de réelles menaces

Ces petits appareils lancés il y a deux ans par Apple pour suivre à la trace ses bagages ou ses enfants, par exemple, sont souvent utilisés pour des filatures illégales. Au point où Apple permet maintenant de détecter la présence à proximité d’un AirTag étranger à l’utilisateur d’un téléphone.

Mais la police de New York est confrontée à un phénomène particulier. Depuis l’automne dernier le Défi Kia Boyz sur TikTok est devenu viral au point de prendre une tournure dramatique.

Le défi consiste à voler des voitures Kia et Hyundai. Il s’avère que les modèles à clé conventionnelle -contrairement à ceux munis d’un bouton de démarrage- sont incroyablement faciles à voler.

Les vidéos sur TikTok montrent qu’il suffit d’un tournevis et d’un fil USB pour démarrer ces véhicules. De nombreux vidéos sur Youtube présentent aussi des jeunes qui se sauvent au volant de voitures, certains, à l’évidence, ne sachant pas conduire.

Phénomène meurtrier

La National Highway Traffic Safety Administration estime que le défi a causé huit morts et 14 accidents.

Pour tenter d’enrayer le phénomène, le maire de New York Eric Adams a effectué une sortie publique dimanche pour annoncer la distribution de 500 AirTags dans trois secteurs du Bronx, Castle Hill, Soundview, et Parkchester.

La police y a noté une augmentation de 548% des vols de Hyundai et de Kia.

«Un simple AirTag caché dans une voiture est un excellent dispositif de suivi. C'est facile à surveiller. Tout d’un coup, vous êtes alerté que votre voiture est en mouvement. Il vous montre en fait en temps réel où se trouve la voiture», a expliqué le maire.

«Le 21e siècle demande une police du 21e siècle. Les AirTag dans votre voiture nous aideront à récupérer votre véhicule s’il est volé. Nous utiliserons nos drones, notre technologie StarChase et le bon travail de police à l’ancienne pour récupérer en toute sécurité votre voiture volée. Aidez-nous à vous aider, procurez-vous un AirTag», a ajouté le chef de police Jeffrey Maddrey.

La police a précisé qu’elle ne traquera pas les AirTag donnés, ce sera au propriétaire du véhicule de signaler le vol.

Un expert pas convaincu

«L’approche AirTag est erronée», croit Ryk Edelstein de 5-L Technology, une entreprise de Montréal spécialisée dans la contre-surveillance.

«L’airtag fonctionne sur la technologie Bluetooth à faible consommation d’énergie (BLE) et identifie sa position en extrayant les données de géolocalisation des appareils iPhone à proximité. L’appareil n’a pas de capteur de localisation, ni aucun moyen de communication autre que BLE», estime-t-il.

Pour que l’AirTag fonctionne, il doit se trouver à un maximum de 30 m d’un iPhone. Le béton d’un sous-sol coupera aussi son signal raconte l’expert.

S’il reconnaît que la mesure pourrait en effet «dissuader les non-professionnels de tenter le défi», quelque chose de beaucoup plus efficace pourrait être réalisé en achetant «un GPS approprié avec un suivi en direct pour 15$ par mois comme on peut en trouver sur onestepGPS.com.»

Pour ce qui est des appareils à 10 ou 15 $ sur Amazon qui conduisent à un site web de géolocalisation chinois, «ils sont relativement imprécis lorsqu’ils fonctionnent et difficiles à configurer», conclut-il.

Aux États-Unis, Hyundai et Kia ont annoncé que plus de huit millions de véhicules des années 2011 à 2022 étaient éligibles à une mise à jour qui empêchera le véhicule de démarrer sans la clé. Mais 17 états pressent le gouvernement fédéral de procéder à un rappel.

La situation ici

Les propriétaires de véhicules Kia et Hyundai du Québec doivent-ils s’inquiéter de ce triste phénomène?

«Nous confirmons que tous les véhicules Hyundai et Genesis sur le marché canadien depuis 2007 sont équipés d'antidémarreurs électroniques. De plus, des alarmes sont installées de série sur tous les véhicules Hyundai et Genesis vendus au Canada», explique Jennifer McCarthy, directrice des relations publiques de Hyundai Canada.

«Aux États-Unis, les véhicules dotés d’un allumage à clé ne sont pas forcément équipés d’un antidémarreur antivol. Transport Canada exige que tous les véhicules vendus sur le marché canadien depuis le 1er septembre 2007 soient équipés d’un antidémarreur antivol électronique. Les véhicules Kia vendus au Canada ne sont donc pas concernés par ce problème de vol», plaide pour sa part Madison Don des relations publiques de Kia pour le Québec.

Le dispositif rend impossible par exemple le démarrage du véhicule par les fils menant au barillet de la clé.

«L’antidémarreur dans nos véhicules est un dispositif de sécurité électronique qui empêche le démarrage du moteur en l’absence de la bonne clé (clé classique munie d’un transpondeur ou clé intelligente). Donc sans la bonne clé, pas de démarrage», précise Frédéric Mercier de Hyundai au Québec.