Noyé dans la corruption, le Soudan est une véritable catastrophe

Le Soudan serait, selon l’ONU, dans une situation humanitaire proche « du point de rupture ». L’Organisation mondiale de la Santé parle d’« état de catastrophe ». Les trêves dans les combats entre l’armée et les paramilitaires sont brisées à répétition. Alors qu’on signale des milliers de morts et blessés, les bureaux et les entrepôts de l’ONU stockant des médicaments et autres produits sanitaires sont massivement pillés.

La catastrophe engouffre ses 45 millions d’habitants dont le tiers souffrait déjà de la faim avant le début de la guerre civile. C’est pourtant un pays avec d’importantes ressources pétrolières. Mais noyé dans la corruption. Transparency International classe le Soudan 162e parmi les 180 pays recensés dans son indice de corruption de 2022.

Deux généraux et un gâteau

Les généraux Burhane et Daglo (appelé aussi Hemedti), aux commandes du pays depuis leur putsch de 2021, ne veulent plus se partager le gâteau. Ils avaient fait front commun pour évincer les civils avec lesquels ils partageaient le pouvoir. Ils ne s’entendent pas non plus au sujet de l’intégration des paramilitaires FSR aux forces armées.

À la tête de ses miliciens Janjawid, – devenu les FSR, les supplétifs paramilitaires en rébellion – le général Daglo avait mené une sanglante et dévastatrice répression au Darfour sur ordre du général Omar El-Béchir renversé en 2019. L’interminable guerre interethnique du Darfour avait fait 300 000 morts, et près de 2,5 millions de déplacés sont en train de recommencer.

Pour compliquer encore la situation, le groupe mercenaire russe Wagner appuie les paramilitaires qui jouiraient aussi du soutien des Émirats arabes unis. Les Russes de Wagner sont déjà actifs au Tchad d’à côté.

Le Soudan. Bonjour tristesse

Je suis allé en reportage au Soudan avec une équipe de Radio-Canada au milieu des années 1980 lorsqu’un conflit armé opposait le nord musulman du pays au sud, majoritairement animiste et chrétien. Les images que je vois à la télé m’affligent. Tout est donc toujours à recommencer dans cet amalgame d’ethnies, de cultures et de religions.

De Khartoum nous nous sommes rendus dans le sud du pays où la seconde guerre civile qui commençait ne se terminerait qu’en 2005. Je garde un souvenir ému des deux courageux et dévoués missionnaires québécois que nous y avions rencontrés.

Après d’autres affrontements armés, le Soudan du Sud a finalement obtenu son indépendance en 2011. Toujours déchiré par des conflits (plus de 60 groupes ethniques), ravagé par les changements climatiques, il est l’un des pays les plus pauvres de la planète même s’il a des ressources pétrolières significatives.

La Ligue arabe s’est réunie hier au Caire au sujet du Soudan. Qui va envoyer une « mission de paix » au Soudan : L’ONU, la Ligue arabe ou l’Union africaine ? Si paix il y a, elle ne durera malheureusement pas longtemps. Pensez à Haïti.

Pour aider les Canadiens pris dans les combats à Khartoum, le Canada a déployé des militaires à Port Soudan sur la mer Rouge à quelque 700 km de là. Mieux que rien.