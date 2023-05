Outaouais: une centaine de chauffeurs s'ajoutent à la grève des autobus scolaires

Une centaine de chauffeurs d’autobus scolaire de la compagnie Autobus Campeau ont emboîté le pas, mercredi, à leur 197 collègues d’Autobus Lasalle et de Bigras Transport en grève depuis lundi.

Les chauffeurs d’autobus scolaires affiliés à la section locale du Syndicat des Teamsters se sont dit contraints de recourir au débrayage devant le refus de leur employeur d’arriver à une entente négociée.

Les grévistes assurent une partie du transport scolaire pour des Centres de services scolaires des Draveurs et du Portage et des collèges St-Joseph (Hull) et St-Alexandre (Gatineau).

«On assiste, encore une fois, à des travailleurs qui n'ont d'autre choix que de déclencher une grève pour faire valoir leurs droits, alors que leurs employeurs refusent d'entendre leurs préoccupations légitimes», a indiqué par communiqué François Laporte, président de Teamsters Canada.

Les chauffeurs d’autobus scolaires réclament notamment des salaires équitables et de meilleures conditions de travail, selon leur syndicat.

«On a entendu dans les médias que certains transporteurs disent qu'ils n'ont pas d'argent pour augmenter les salaires des chauffeurs, a ajouté l’agent syndical Denis Ouellette. Nous, on leur dit qu'on est arrivé à s'entendre avec d'autres transporteurs ailleurs au Québec, qu'ils viennent s'asseoir avec nous.»