Pompiers disparus à Saint-Urbain: il sera crucial de faire toute la lumière, dit la Société de sauvetage du Québec

Il est impératif que toute la lumière soit faite sur le naufrage de deux pompiers à Saint-Urbain, pour leurs familles, mais aussi dans le contexte où les événements climatiques sont appelés à s’intensifier, selon la Société de sauvetage du Québec.

• À lire aussi: Pompiers de Saint-Urbain disparus: deux corps retrouvés dans la rivière du Gouffre

• À lire aussi: «Ils ont tué mon fils»: l’un des pompiers volontaires disparus à Saint-Urbain ne savait pas nager

• À lire aussi: Crue des eaux à Baie-Saint-Paul: un demi-siècle de travail à l’eau pour le camping du Genévrier

«J’ose espérer que ces gens-là ne sont pas décédés en vain, bien au contraire. Il faut leur donner le mérite, mais il faut aussi s’assurer qu’un tel drame ne puisse pas se reproduire», a insisté mercredi le directeur général de l’organisme, Raynald Hawkins, disant avoir un «profond respect» pour les personnes qui perdent la vie dans un contexte de sauvetage.

Selon lui, les questions que se posent les proches des disparus sont légitimes, mais il est trop tôt pour dire si de mauvaises décisions ont causé leur perte.

«Ils ont des questions sur lesquelles il devra y avoir des réponses et ça, l’enquête du coroner nous permettra de pouvoir le faire», dit M. Hawkins.

En entrevue avec Le Journal, des membres des familles endeuillées ont mis en doute les procédures qui ont amené les pompiers volontaires Christopher Lavoie, 23 ans, et de Régis Lavoie, 55 ans, à réaliser un sauvetage périlleux sur un cours d’eau déchaîné.

«Est-ce que le sauvetage ou l’équipement qu’on avait étaient selon les règles de l’art? Ça, c’est l’enquête qui va nous le démontrer. Pour moi, il est toujours trop tôt de pouvoir prétendre ça», affirme M. Hawkins.

Formation

Sans présumer des causes de la tragédie, il pense que la question de la formation des pompiers pour les interventions nautiques doit être analysée au Québec pour empêcher d’autres accidents.

«C’est clair qu’il faut qu’on ait une préoccupation plus grande de ce côté-là, d’autant plus que tout le monde nous dit que ce n’est plus des phénomènes 0-100 ans», dit-il à propos de la récurrence des inondations.

Il note que ce drame survient quelques jours seulement après le dévoilement du rapport de la coroner Géhane Kamel concernant la mort du pompier Pierre Lacroix lors d’une opération de sauvetage près de Montréal dans les rapides de Lachine en octobre 2021.

Mme Kamel a conclu à un décès qui était «évitable» en pointant du doigt le manque de formation, de coordination et d’équipement.

Par ailleurs, à Montmagny le mois dernier, des pompiers ont été incapables de porter assistance à une jeune notaire de 36 ans prisonnière de son véhicule qui a péri au milieu de la rivière du Sud, puisqu’ils n’avaient pas la formation adéquate pour utiliser une embarcation.

Raynald Hawkins ne va pas jusqu’à réclamer une enquête publique sur les événements à Saint-Urbain, mais espère qu’il y aura une «réflexion commune» à la lumière des drames récents.

La CNESST enquête

D’autre part, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a confirmé que deux de ses inspecteurs se sont rendus à Saint-Urbain, mardi, pour commencer la cueillette d’informations.

«Ils poursuivent leurs travaux et retourneront sur place selon les besoins de l’enquête», a mentionné le responsable des communications, David Blouin, confirmant du même coup «qu’il y aura une enquête de la CNESST à la suite de cet accident».

L’organisme n’a pas voulu émettre de commentaires sur les circonstances de l’événement, mais a rappelé que «les services incendie doivent élaborer des méthodes de travail sécuritaires et conformes aux normes en vigueur concernant le sauvetage nautique».

Chefs incendie attristés

De son côté, l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) a publié un communiqué mercredi pour se dire attristée par la situation à Saint-Urbain et offrir son réconfort aux familles.

«Nous savons que le métier de pompier comporte des risques. Ces événements constituent un cruel rappel de ces risques», écrit le regroupement tout en se disant «en communication avec les services concernés pour assurer la coordination du prêt de ressources humaines et matérielles, selon leurs besoins, en raison de l’effondrement de routes».

Selon cet organisme, plus de 75% des effectifs des 622 services de sécurité incendie de la province occupent un poste volontaire ou à temps partiel, en marge de leur emploi principal. «L’AGSICQ salue leur courage et leur dévouement. Nos pensées les accompagnent en ces moments difficiles.»