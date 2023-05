Russie: un dépôt de carburant en flammes près de la Crimée

Un dépôt de carburant a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi dans le village russe de Volna, proche de la Crimée, a annoncé sur Telegram le gouverneur du kraï de Krasnodar, Véniamine Kondratiev.

«Une citerne avec des produits pétroliers a pris feu dans le village de Volna dans le district de Temryuksky. L'incendie s'est vu attribuer le plus haut degré de gravité», a écrit M. Kondratiev, sans mentionner la cause du sinistre.

«Selon des informations préliminaires, il n'y a ni mort ni blessés» et il n'existe «aucune menace contre les résidents» du village, a-t-il ajouté. «Tout ce qui est possible est fait pour que le feu ne s'étende pas davantage.»

Des images publiées sur Telegram par le blogueur pro-russe Kirill Fedorov, et présentées comme ayant été prises à Volna, montrent des flammes et une épaisse colonne de fumée s'élevant au-dessus d'une grande citerne dans la nuit.

Volna est situé à l'extrémité du pont sur le détroit de Kertch reliant la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée par Moscou en 2014. En octobre 2022, l'explosion d'un camion piégé sur cet ouvrage avait constitué une humiliation pour la Russie, même si les autorités ukrainiennes ont toujours démenti avoir attaqué le viaduc.

La Russie et la Crimée annexée sont la cible ces derniers jours d'une série d'attaques que Kyïv, qui a récemment affirmé que ses préparatifs en vue d'une contre-offensive touchaient à leur fin, n'a cependant pas revendiquées. En quatre jours, des engins explosifs ont fait dérailler deux trains de marchandises près de la frontière ukrainienne et endommagé une ligne à haute tension, et une attaque de drones a provoqué un énorme incendie dans un dépôt pétrolier de Crimée.

Par ailleurs, quatre personnes ont été tuées et sept blessées mardi dans plusieurs frappes russes dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué mercredi l'administration régionale. Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme de 66 ans a notamment été tuée dans un bombardement dans le village de Kozatske, et une femme de 78 ans a été grièvement blessée par un tir d'artillerie à Dniprovske, a indiqué l'administration sur Telegram.

Une attaque aérienne russe, la troisième en six jours, a visé Kyïv dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué l'administration militaire de la capitale. Selon la même source, la défense anti-aérienne ukrainienne a abattu tous les drones explosifs utilisés lors de ce raid, qui n'a fait ni victime ni dégât.