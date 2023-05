Rwanda: plus d'une centaine de morts dans des inondations

Plus d'une centaine de personnes ont été tuées dans le Nord et l'Ouest du Rwanda dans des inondations causées par les fortes pluies saisonnières qui frappent l'Afrique de l'Est, annonce mercredi l'Agence rwandaise de radiodiffusion (RBA), qui chapeaute les médias audiovisuels publics.

«La pluie qui est tombée la nuit dernière (mardi) a provoqué un désastre dans les provinces du Nord et de l'Ouest. Actuellement, les chiffres provisoires publiés par l'administration de ces provinces indiquent que 109 personnes ont été déclarées mortes», écrit la RBA sur son site internet.

La province de l'Ouest est la plus touchée, avec 95 morts, tandis que 14 personnes ont trouvé la mort dans la province du Nord, détaille la RBA.

Des infrastructures ont également été détruites. Des images diffusées sur son compte Twitter montrent notamment des maisons détruites, des routes coupées par des glissements de terrain, des champs inondés et des coulées de boue.

Dans le district de Ngororero, dans l'ouest du pays, la crue de la rivière Nyabarongo a notamment coupé la principale voie de circulation, «rendant le district inaccessible par la route», ajoute la RBA, prévenant que le niveau du cours d'eau «continue de monter».

«Les efforts de secours ont immédiatement commencé, notamment en aidant à enterrer les victimes de la catastrophe et en fournissant des fournitures à ceux dont les maisons ont été détruites», a déclaré à la RBA la ministre en charge de la Gestion des urgences, Marie Solange Kayisire.

Les pluies saisonnières qui frappent l'Afrique de l'Est ont également été mortelles en Ouganda.

Six personnes ont été tuées dans un glissement de terrain causé par de fortes pluies dans la région de Kisoro, dans le sud-ouest du pays, non loin de la frontière rwandaise, a annoncé la Croix-Rouge locale.

Cinq des victimes sont issues d'une même famille dans le village de Biizi, souligne l'organisation.

Des images diffusées par la Croix-Rouge ougandaise montrent des habitants creusant dans une coulée de boue à flanc de colline et des maisons englouties jusqu'au toit.

L'Afrique de l'Est connaît régulièrement des épisodes d'inondations durant les saisons des pluies.

En mai 2020, au moins 65 personnes étaient mortes au Rwanda, alors que l'Afrique de l'Est était frappée par de fortes pluies saisonnières qui avaient également fait au moins 194 morts au Kenya.

Fin 2019, deux mois de pluies incessantes ayant causé inondations et coulées de boue avaient tué au moins 265 personnes et fait des centaines de milliers de déplacés dans la région, notamment au Burundi, Kenya, Tanzanie, Ouganda et Soudan du Sud.