Sondage: premier avertissement pour la CAQ

Le retrait de la portion autoroutière du troisième lien fait mal à la CAQ, qui perd des plumes et obtient son pire score en intentions de vote depuis qu’elle a été portée au pouvoir, en 2018.

Un sondage Léger-TVA Nouvelles mené entre le 28 avril et le 1er mai démontre que les intentions de vote pour le parti de François Legault ont fondu de 4 points dans l’ensemble du Québec. Elles ont atteint en mai un creux à 36 %, contre 40 % en février.

« On voit une baisse de la CAQ qui est importante, analyse Jean-Marc Léger, président fondateur de Léger. C’est un premier avertissement. »

Dans la région métropolitaine (RMR) de Québec, la chute est encore plus vertigineuse, avec une dégringolade de 14 points de pourcentage, passant de 40 % à 26 %.

Ce ressac est directement attribuable à l’abandon de la promesse électorale phare d’un tunnel pour les voitures entre Québec et Lévis, confirmé le 20 avril, selon le sondeur. « Les Québécois sont choqués par la décision de François Legault. »

Le PQ premier à Québec

C’est d’abord le Parti Québécois de Paul St-Pierre Plamondon qui bénéficie de la déconvenue du parti au pouvoir. Il se hisse même au sommet des intentions de vote dans la RMR de Québec, une première depuis dix ans.

À Québec et sur la Rive-Sud, les mécontents gagnent les rangs du PQ (+ 8 %) et, dans une plus faible proportion, du Parti conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime (+ 6 %).

À l’échelle du Québec, le PQ fait également des gains appréciables (+4 %). Il se classe en deuxième position derrière la CAQ, qui demeure tout de même dominante.

Mais au niveau provincial, « pour la première fois, il y a une vraie alternative qui monte. Tous les autres partis ont les mêmes scores qu’aux dernières élections », note le sondeur. « Le seul transfert qui se fait, c’est de la CAQ au PQ, un transfert de 4 points. Il passe de 18 % à 22 %. »

« La CAQ est ébranlée. C’est la première fois qu’on voit poindre une solution alternative à la CAQ depuis longtemps. »

Il rappelle que ce coup de sonde a été fait « à chaud », tout juste après l’annonce de l’abandon du projet tel que promis. Il reste à voir si ce sera une « saute d’humeur » des électeurs ou une tendance qui est là pour s’installer, avance M. Léger.

« Choix par élimination »

L’électeur déçu par la CAQ peut faire « un choix par élimination » en faveur du PQ, avec lequel il a plus d’affinités, analyse-t-il.

Pour le Parti Québécois, la personnalité du chef PSPP peut être un atout, estime Jean-Marc Léger. « Il y a un préjugé favorable à son égard, de faire de la politique positivement, autrement, sans être agressif. L’autre élément, c’est que le PQ est le seul qui est un parti national. Les autres sont des partis régionaux. »

Le PCQ plafonne

Quant au PCQ, il plafonne, selon les dernières données du sondage. Au Québec, il se classe bon dernier, avec 10 % des intentions, sensiblement le même score que celui obtenu aux dernières élections.

Dans la région de Québec, il passe de 17 % à 23 %, en troisième place derrière le PQ et la CAQ. Il recueille les insatisfaits. « Il est dans son territoire quand il critique » l’abandon du tunnel autoroutier.

Mais selon Jean-Marc Léger, « c’est difficile pour lui d’aller plus loin. Il incarne un sentiment de colère dans la population qui existe, particulièrement à Québec ».

De leur côté, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire naviguent dans les mêmes eaux où ils se trouvent depuis les élections d’octobre 2022.

Découvrez aujourd’hui, à La Joute sur LCN et sur toutes nos plateformes à 16 h, ce que pensent les Québécois de l’abandon du troisième lien autoroutier par le gouvernement Legault.