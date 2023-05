Tentative de meurtre sur Leonardo Rizzuto: la police trouve l’arme à feu utilisée par le tireur

L’enquête sur la tentative de meurtre à laquelle le co-chef de la mafia montréalaise, Leonardo Rizzuto, a survécu à la mi-mars a continué de progresser à grands pas, mercredi après-midi, alors que les policiers auraient trouvé l’arme du crime abandonnée par le tireur à Laval.

Notre Bureau d’enquête et l’Agence QMI ont appris que des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) sont parvenus à débusquer ce pistolet dans le quartier Sainte-Dorothée, en bordure de la montée Champagne et à proximité de l’intersection avec l’avenue des Bois.

Le véhicule suspect à bord duquel prenait place le tireur qui a fait feu en direction de Leonardo Rizzuto, en fin d’après-midi du 15 mars dernier, avait d’ailleurs emprunté l’avenue des Bois après la fusillade, d’après ce que la SQ avait rapporté ce jour-là. Il s’agissait d’un VUS noir de marque Porsche Macan.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Fonte des neiges

La SQ et l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO), qui tentent d’élucider cette retentissante tentative de meurtre aux dépens du fils du défunt parrain Vito Rizzuto, ont toutes les raisons de croire qu’il s’agit de l’arme du crime.

Des expertises balistiques devraient rapidement permettre de confirmer cette hypothèse.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Et si les policiers ont vraiment de la veine, ils seront également en mesure de prélever des empreintes digitales correspondant au tireur sur l’arme à feu en question.

Selon nos informations, les policiers n’auraient pas fait cette découverte à la suite de nouveaux renseignements obtenus dans la foulée des arrestations de deux suspects au cours de la dernière semaine.

C’est plutôt la fonte des neiges qui a incité les dirigeants de l’enquête à retourner faire d’autres recherches le long du chemin de fuite que les suspects avaient pris après la fusillade, le 15 mars.

La trouvaille des policiers laisse donc présager que le tireur s’était tout simplement débarrassé de son arme de poing en la lançant sur le bord de la chaussée par une vitre du véhicule.

La police croit aussi que d’autres complices à bord d’un second VUS de marque Porsche Macan, mais de couleur rouge, auraient pu être impliqués dans ce crime.

Fin d’une accalmie

Leonardo Rizzuto, 53 ans, a été atteint par deux des huit projectiles d’arme à feu tirés en sa direction à partir du véhicule suspect arrivé à sa hauteur, alors qu’il se trouvait à bord de son VUS Mercedes noir et qu’il roulait sur l’autoroute 440 ouest.

Thierry Laforce / Agence QMI

L’avocat de profession, que la police considère toujours comme l’un des deux principaux leaders du clan Rizzuto, a réussi à semer ses poursuivants et à aller demander de l’aide après s’être immobilisé dans le stationnement d’un salon funéraire à Laval.

L’enquête policière avait mené à l’arrestation d’un premier suspect huit jours plus tard.

Maxime Deland / Agence QMI

Le mafioso Francesco Del Balso, un ex-haut gradé du clan Rizzuto qui gravite maintenant dans l’entourage des Hells Angels, a été interpellé à l’aéroport Trudeau et s’est fait confisquer son passeport alors qu’il cherchait à quitter le pays vers l’Europe, le 23 mars.

La principale thèse policière veut que Del Balso, considéré comme un spécialiste de l’extorsion et des paris sportifs illégaux, ait pu commander cette tentative de meurtre en riposte à une fusillade dont il s’était miraculeusement tiré sans égratignure, dans des circonstances presque identiques, le 7 novembre 2022, également à Laval.

Puis, durant la nuit de vendredi dernier, la police a interpellé un second suspect, Kevin Rochebrun, à son domicile de Mascouche.

Rochebrun, 32 ans, associé aux gangs de rue montréalais d’allégeance rouge, est connu des policiers pour sa participation à une attaque armée perpétrée dont un autre gros nom du clan Rizzuto, Marco Pizzi, s’était sorti indemne à l’été 2016.

Il avait été condamné à trois ans de pénitencier.

Finalement, lundi dernier, les policiers ont appréhendé un troisième suspect, Steve Emmanuel Barthélémy, à son domicile du quartier Rivière-des-Prairies. L’homme de 34 ans, sans antécédent judiciaire, aurait des liens avec Kevin Rochebrun, selon les forces de l’ordre.

Les trois suspects arrêtés jusqu’à présent ont tous été relâchés sans avoir dû répondre à des accusations criminelles, en attendant les suites de l’enquête.

Ce coup de force aux dépens de Leonardo Rizzuto sonne la fin d’une accalmie de plus de trois ans au sein du crime organisé traditionnel italien.

Après plusieurs années de conflits sanglants, les factions siciliennes et calabraises de la mafia montréalaise avaient apparemment enterré la hache de guerre depuis les meurtres des frères Salvatore et Andrew Scoppa, deux chefs de clans assassinés par balles au cours de l’année 2019 et que la police a identifiés comme des rivaux du clan Rizzuto.

C’était la première fois que Leonardo Rizzuto était ciblé dans une attaque armée, lui qui a perdu son frère Nick Jr. et son grand-père Nicolo, respectivement abattus en décembre 2009 et en novembre 2010, ainsi que son oncle Paolo Renda, disparu en mai 2010 à la suite d’un kidnapping et présumée victime d’un homicide.