Trois romans jeunesse sélectionnés pour la 5e édition de l'initiative Un livre, une ville

Les romans jeunesse M.I.A. : Ma réalité augmentée, Le jeu qui voulait ma peau et Nish tome 1 : Le Nord et le Sud sont les finalistes de la 5e édition de l’initiative Un livre, une ville qui se déroulera tout au long du mois de mai à Québec.

Cette initiative invite les lecteurs de la ville de Québec à lire, durant le mois de mai, ces œuvres écrites par des auteurs de la Vieille Capitale et de Wendake. L’édition 2023, consacrée à la littérature jeunesse, s’adresse aux lecteurs de 10 à 12 ans et aussi aux plus grands.

Roman de Fabrice Boulanger, M.I.A. : Ma réalité augmentée raconte l’histoire de Damien, un jeune qui devient paraplégique à la suite d’un grave accident. Il sera au centre d'une expérience scientifique révolutionnaire. Tout lui devient possible avec des prothèses sous la peau, des lunettes perfectionnées et l’intelligence artificielle.

Dans le livre Le jeu qui voulait ma peau, de Magali Laurent, Jackson souhaite participer, avec sa classe, à un grand jeu virtuel dans un centre de réalité augmentée. L’objectif est d’éliminer un maximum de gobelins. Sa mère lui interdit de porter les lunettes nécessaires, mais le jeune homme deviendra le seul à être en mesure de sauver ses collègues de classe lors de cette aventure.

Photo tirée du site Bayard jeunesse

Nish tome 1 : Le Nord et le Sud, d’Isabelle Picard, raconte l’histoire de Léon et Éloïse, des jumeaux qui feront face à une disparition mystérieuse dans leur village de Matimekush. Ce qui les amènera à comprendre la fragilité qui les entoure, le territoire et ses dangers.

Courtoisie

Le livre gagnant de la 5e édition d’Une ville, un livre, sera dévoilé au mois de juin.

Cette initiative créée en 1998 à Seattle se déploie dans 400 villes à travers le monde. Toutes les informations sur le volet Québec sont en ligne à l’adresse unevilleunlivre.ca.