YES! I'M A FLORIDIAN! C'est du délire, mais j'aurai mon billet pour le match des Panthers

SUNRISE | J’ai une résidence en Floride. J’ai une carte de crédit américaine. Alléluia, je vais pouvoir acheter mon billet pour le prochain match des Panthers contre les Maple Leafs de Toronto.

Pas obligé de leur dire que mon passeport est canadien et mon cœur québécois. Tout ce que les Panthers exigent pour vendre leurs tickets, c’est une adresse et une carte de crédit américaines.

C’est du délire, je le sais. Lundi, les fans des Maple Leafs et les Canadiens en général, incluant les Québécois, n’avaient pas accès aux billets. Le site Ticketmaster prévenait les acheteurs de ne même pas essayer.

On comprend les Panthers. Dans le temps des Fêtes surtout, quand le Canadien vient jouer au FLA Live Arena, on dirait que les pauvres Panthers jouent sur la route. Pierre Houde et Jonathan Bernier serrent plus de mains en Floride qu’au Centre Bell. Le phénomène est encore pire avec la visite des Maple Leafs et des Rangers de New York.

Ça rappelle également certains soirs où les Glorieux divisaient la foule en deux au Colisée de Québec quand ils affrontaient les Nordiques.

LES PRIX AUGMENTENT

Le président des Panthers Matthew Caldwell s’est senti obligé de calmer le jeu. À compter d’aujourd’hui, les partisans des Maple Leafs pourront acheter des billets s’ils ne sont pas tous vendus. L’équité partisane, ça ne compte pas en Floride.

L’expérience du hockey à Sunrise est différente de celle à Montréal ou à Québec. D’abord, l’aréna est situé dans un parking bordé de parkings. On y trouve le Sawgrass Mills et le célèbre Marché aux puces de Sawgrass, à une trentaine de kilomètres de Fort Lauderdale, pas loin des Everglades, les célèbres marécages de la Floride.

J’y suis allé pour la première visite des Bruins, un vendredi soir avec Gilbert Delorme et Simon Kean. On s’est retrouvés au Bahama Breeze dans un parking, évidemment, à environ un kilomètre et demi de l’aréna.

Photo Réjean Tremblay

J’avais mon accréditation mais j’ai préféré accompagner mes deux champions puisque j’avais aussi un billet.

Un air de Dracula

Donc, on a marché. Je suivais le son des babouches de Simon Kean et je suivais les mollets musclés de Gilbert. Kean s’est tanné et a pris un raccourci dans les ronces. Je l’ai suivi. Mais avec une bonne dose de Pradaxa pour éclaircir le sang, j’avais l’air de Dracula quand je suis arrivé aux guichets installés dehors.

La madame a regardé tout ce sang qui coulait dans mes souliers et a sans doute eu peur. « Vous ne pouvez rentrer. Votre sac est trop grand », qu’elle m’a dit.

Menute, lady ! Sont 21 Québécois qui m’attendent de l’autre bord des guichets. Mon sac est un vieux sac de toile que je traîne sur la plage pour mettre mes magazines... et un iPod. Y a pas de gun, calvaisse !

Niet ! Elle a dit No, j’ai dit non. Je vais me vider de mon sang plutôt que de laisser mon sac. Finalement, un superviseur a vu que j’allais faire peur au monde avec mon air d’Abdullah the Butcher et m’a apporté une serviette de papier pour éponger le sang... et est reparti avec mon sac qu’il a ramené avec lui en me faisant un signe. Elle ne pouvait plus dire non. Je suis donc passé.

Des fans des Bruins

En dedans, c’était bien. Sauf que les Bruins ont marqué après une minute de jeu et que ç’a cassé le party bien raide. Je comprends les Panthers de ne pas vouloir de fans des Maple Leafs dans leur édifice parce que ce soir-là, ceux des Bruins ont été très bruyants.

Mais je précise que pour le sixième match, gagné par les Panthers, la marmite chauffait à plein et que les fans des Panthers contrôlaient la place. C’est ce qu’on veut obtenir contre les Maple Leafs. Mais dès le premier match disputé à Sunrise.

C’était 4 à 0 quand on a quitté en milieu de troisième période, Simon et moi. On est allés rejoindre Lady Ju et Diane, Mme Delorme, au Bahama Breeze. Ça s’est bien passé mais on a eu besoin d’un GPS pour se démêler dans les parkings. Sinon, on tournerait encore autour de l’aréna.

Le Bahama Breeze était le bienvenu. Le magasinage avait été pas trop dévastateur. Une bonne soirée finalement.

Et maintenant ?

Je sais que si les Maple Leafs gagnent et éliminent les Panthers, le Canadien pourra repêcher au 17e rang du premier tour. Si les Panthers gagnent, le Canadien ne repêchera que 29e ou 30e.

Mais j’haïs plus les Maple Leafs que j’aime le Canadien. Donc, go Panthers go !

Pis gardez-moi donc une accréditation. On ne sait jamais.