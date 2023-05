50 Cent viendra célébrer les 20 ans de son album «Get Rich or Die Tryin’» cet été au Centre Bell avec Busta Rhymes

Trois ans après avoir remplacé in extremis Playboi Carti au festival Metro Metro, 50 Cent reviendra à Montréal cet été. Le rappeur célébrera le 20e anniversaire de son album Get Rich or Die Tryin’, le 2 août au Centre Bell. Busta Rhymes sera l’un des invités spéciaux.

Ce sera de grandes retrouvailles pour 50 Cent et le public québécois. Mis à part sa présence à Metro Metro en mai 2020, une participation qui n’avait été annoncée qu’à quelques jours d’avis, le rappeur n’a pas joué à Montréal depuis... le 19 décembre 2005!

Curtis Jackson, de son vrai nom, sera donc de retour au Centre Bell pour y présenter sa tournée The Final Lap, qui comprendra ses plus grands succès, dont fort probablement In Da Club, Candy Shop et P.I.M.P.

La tournée comprendra la participation de l’invité spécial, et ami de longue date du rappeur, Busta Rhymes. Jeremih sera aussi l’une des premières parties.

C’est en 2003 que 50 Cent a pris la scène rap d’assaut avec son tout premier album, Get Rich or Die Tryin’. L’album avait connu un succès mondial et s’était écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires.

L’an dernier, le rappeur avait fait une apparition remarquée, suspendu à l’envers, lors du spectacle de la mi-temps au Super Bowl. La performance comprenait aussi Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar et Snoop Dogg.

Parallèlement à sa carrière musicale, 50 Cent a aussi connu du succès au grand écran, tenant l’affiche d’une trentaine de films.

Un nombre limité de billets, au coût assurément plus élevé que 50 sous, sera disponible lors de la mise en vente générale, le vendredi 12 mai à 10h. Les amateurs qui ne veulent pas prendre de chance peuvent s’inscrire au programme Fan certifié, de Ticketmaster, dès maintenant, afin d’avoir accès à une prévente le 10 mai. Pour les infos : ticketmaster.com.