À 85 ans, Jane Fonda confie être plus heureuse que jamais

« La vie s'améliore avec l'âge », assure Jane Fonda. L’actrice et activiste de 85 ans explique pourquoi est la femme la plus heureuse qu'elle ne l’ait jamais été.

Jane Fonda nous rassure : nul besoin de craindre de vieillir, il faut plutôt célébrer le fait de prendre de l’âge. À 85 ans, l’actrice décrit ce chapitre comme « le plus heureux » de son existence « La vie s'améliore avec l'âge », plaide-t-elle, en entrevue avec le magazine People.

Le secret de son bonheur? Les amitiés féminines, qu’elle décrit comme fortes et non compétitives.

« C'est tout ce que j'imaginais que les amitiés entre femmes puissent être, confie-t-elle à propos de leur lien. Nous sommes amies, nous aimons travailler ensemble et nous nous aidons les unes les autres quand nous en avons besoin. »

En vedette de quatre nouveaux films cette année - dont « Club de lecture : le chapitre suivant » qui sortira en salles le 12 mai prochain –, la star oscarisée avoue également avoir vécu son lot de hauts et de bas dans sa vie, mais explique avoir toujours trouvé un moyen d’aller de l’avant.

« Il y a eu des tragédies et des choses difficiles dans ma vie. Mais je n'y ai jamais succombé. J'ai été résiliente toute ma vie », raconte celle que le réalisateur de « Club de lecture : le chapitre suivant », Bill Holderman décrit comme une force de la nature.

Elle ajoute que l'un des nombreux avantages de vieillir est d'apprendre ce qui compte vraiment dans la vie.

« Une mauvaise chose arrive, et vous pensez:" eh bien, cela est déjà arrivé, et je vais bien. Je vais m'en remettre. Vous savez ce qui est important. J'ai passé beaucoup de temps comme un canoë sans pagaie transportée dans le courant. En vieillissant, j'ai appris que je vais mettre une rame dans l'eau et diriger. »

Jane Fonda a subi une chimiothérapie pour un lymphome non hodgkinien l'année dernière et est maintenant en rémission.

Toujours militante

L'activiste de toujours, qui a récemment mobilisé des milliers de personnes pour agir sur le climat à travers ses Fire Drill Fridays, travaille également dur sur le Jane Fonda Climate PAC qui soutient la lutte pour les chagements climatiques.

« J'aime cette planète et je veux faire tout mon possible pour la protéger, dit-elle. Je suis vraiment déprimé parce que je lis la science, je sais ce qui se passe et c'est urgent et cela pourrait devenir catastrophique. C'est tout simplement inconcevable pour moi de ne pas faire tout ce que je peux. »

-L’entrevue complète de Jane Fonda pour le magazine sera en kiosque ce vendredi.