LUSSIER, François



À Sainte-Thérèse, le 1er mai 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé Monsieur François Lussier, époux de Madame Marlène Caume.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants feu Jean-François, feu Nicolas, Nadine (Simon) et Annie (Ian), ses six petits-enfants, ses frères Réal et Roger (Micheline) ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances ce vendredi 5 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h et samedi dès 9h:105 BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 6 mai à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.