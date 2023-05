Abus sexuels dans les années 80: une victime poursuit ce fermier pour 1 M$

En plus de faire face à une longue peine de pénitencier pour avoir abusé d’enfants dans les années 80, un fermier devra maintenant se défendre au civil contre une de ses victimes, qui lui réclame maintenant près d’un million de dollars pour avoir détruit sa vie.

«Les abus sexuels ont hanté [la victime] toute sa vie, son anxiété majeure a créé des problèmes dans sa famille. Sans les abus commis par Kenneth Marlin, elle aurait très bien réussi dans la vie», peut-on lire dans la poursuite civile déposée cette semaine au palais de justice de Montréal.

La victime, un homme de 49 ans que l’on ne peut identifier sur ordre du tribunal, demande ainsi réparation pour tous les torts que le fermier lui a causés entre 1981 et 1984, dans une ferme de Montérégie, près de la frontière américaine.

Un «grand frère»

À l’époque, la victime avait 8 ans quand ses parents ont déménagé proche de l’endroit où vivait Marlin. Alors âgé de la jeune vingtaine, le prédateur sexuel avait réussi à s’imposer comme un «grand frère», après avoir gagné la confiance des parents.

«La mère [de la victime] était heureuse que ses enfants puissent avoir un modèle dans leur vie, étant donné que la famille de Marlin était connue dans la région», peut-on lire dans le document de la cour.

Or, les balades en tracteur et les visites de la ferme n’étaient qu’un prétexte pour abuser des enfants. Marlin a commencé avec des attouchements sous forme de «blagues» pour ensuite commettre des gestes plus intrusifs, tant sur la victime que sur son frère, et ce, pendant trois ans.

«En 1984, Marlin a soudainement cessé de s’intéresser à la victime, parce qu’il avait trouvé un autre jeune garçon», affirme la poursuite civile.

Coupable

Le jeune a porté plainte à la police un an plus tard, mais aucune accusation n’a été portée contre l’agresseur. Il a fallu attendre 2019 pour que l’enquête reprenne, à la suite de plaintes d’autres victimes.

Accusé d’une kyrielle de crimes sexuels, Marlin, 65 ans, a finalement été déclaré coupable au début de l’année d’avoir fait cinq victimes. Les plaidoiries sur la peine devraient se tenir en septembre, mais l’une des victimes n’a pas attendu pour l’attaquer au civil en affirmant que Marlin ne devrait pas juste payer de sa liberté, mais aussi de sa poche pour avoir détruit sa vie.

En comptant les dommages moraux et punitifs ainsi que les pertes de salaires en raison du traumatisme, le montant s’élève à 960 000$.

À moins d’une entente à l’amiable, le recours sera présenté à un juge de la Cour supérieure du Québec dans les prochaines semaines.