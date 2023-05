Affaire Michael Chong: Trudeau contredit par une nouvelle révélation

À l’encontre de ce qu’ont indiqué Justin Trudeau et deux de ses ministres, le conservateur Michael Chong a déclaré jeudi que le rapport du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) sur les efforts d’intimidation par Pékin le visant lui et sa famille avait bel et bien été envoyé aux instances concernées du gouvernement.

Premier à prendre la parole au nom des conservateurs lors de la période de questions, M. Chong a jeté un pavé dans la marre en dévoilant que le fameux rapport avait été envoyé à la conseillère à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre, Jody Thomas.

De fait, c’est Mme Thomas elle-même qui en aurait informé Michael Chong lors d’un appel téléphonique jeudi matin.

Le rapport du SCRS aurait aussi été envoyé à d’autres départements au sein du gouvernement, selon lui.

Trudeau contredit

Dans les mots du député, ces nouvelles informations «contredisent ce que le premier ministre a dit [mercredi]».

Appelé à commenter le dossier mercredi, Justin Trudeau déclarait que le seuil de préoccupation du SCRS pour en faire part au gouvernement n’avait pas été atteint.

«Nous avons demandé ce qu’il était advenu de ces informations, si elles avaient été transmises par le SCRS. Ce n’est pas le cas. Le SCRS a décidé qu’il n’y avait pas lieu de porter l’affaire à un niveau supérieur parce qu’il ne s’agissait pas d’une préoccupation suffisamment importante», disait-il aux journalistes.

C’est le Globe and Mail qui, lundi, avait révélé l’existence de ce rapport daté de 2021.

L’on apprenait dans celui-ci que le député conservateur Michael Chong et sa famille, basée à Hong Kong, ont été ciblés par Pékin dans une opération d’intimidation qui aurait été dirigée par un diplomate du consulat chinois à Toronto.

M. Trudeau, tout comme les ministres Mélanie Joly aux Affaires étrangères et Marco Mendicino à la Sécurité publique, disent avoir pris connaissance de ce rapport en même temps que le grand public, lundi.

En avant-midi, la ministre Joly avait dit en comité des affaires étrangères avoir convoqué l’ambassadeur chinois Cong Peiwu à ce sujet.