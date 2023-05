Agression sexuelle: un homme qui gagnait la confiance de ses présumées victimes via les jeux vidéo arrêté

Un homme qui aurait utilisé l’intérêt de ses présumées victimes pour les jeux vidéo afin d’établir un lien de confiance avant de les agresser sexuellement a été arrêté à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, par la Sûreté du Québec (SQ).

Samuel Lacasse Couture, 32 ans, fait face à des accusations d’agression sexuelle sur une personne mineure et de contacts sexuels avec une personne mineur. Les faits qui lui sont reprochés se seraient produit entre le 1er août 2021 et le 21 mars 2023 à Val-Alain, dans Chaudière-Appalaches, et Val-des-Sources, en Estrie.

Selon les information de la police, il «pourrait avoir fait d’autres victimes en raison de ses nombreux déplacements dans différentes régions du Québec».

L’enquête a également révélé que le suspect aurait suscité l’intérêt de ses présumées victimes pour les jeux vidéo afin de gagner leur confiance.

«Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée [...] Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victime», a précisé la SQ.