Ingérence chinoise: Alexandre Trudeau jugé «naïf» par l'ex-ambassadeur Guy Saint-Jacques

Le témoignage du frère de Justin Trudeau, Alexandre Trudeau, en comité à Ottawa révèle une vision naïve de l’État chinois, selon l’ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques.

Dans son témoignage livré mercredi, Alexandre Trudeau a nié toute tentative d’ingérence de la Chine avec un don annoncé de 200 000$ à la Fondation Trudeau par deux hommes d’affaires, Niu Gensheng et Zhang Bin.

«C’est un cas de naïveté. [...] C’est bien clair qu’il y a eu tentative d’influence orchestrée par le consulat chinois [avec le don]», a affirmé l’ex-ambassadeur hier, en entrevue avec Le Journal.

Selon ce dernier, le témoignage du frère du premier ministre devant le comité sur l’ingérence étrangère et les menaces démontre que la question la plus importante de toute cette affaire lui a échappé, soit un effort beaucoup plus large de la Chine pour exercer une influence au Canada.

Des politiciens, mais aussi des gens d’affaires et des universitaires sont concernés, selon lui.

Occasions d'influence

«Il n'a pas trop parlé de la rencontre que Justin Trudeau a eue avec Zhang Bin chez Benson Wong [à Toronto en 2016]. Les gens présents avaient chacun payé 1500$ et Zhang Bin était là. C’est clair que c’est là l’occasion d’influence», a-t-il expliqué.

«Le connaissant, c’est sûr qu’il [Zhang Bin] a soulevé ça, de dire regardez je viens de donner un million de dollars [à l’Université de Montréal et à la Fondation Trudeau]», a-t-il relevé.

L’ex-ambassadeur a aussi jugé bien naïve l’affirmation d’Alexandre Trudeau selon laquelle du personnel diplomatique accompagnait les donateurs seulement pour faire de la traduction.

«C’est pas anodin. [...] Ça démontre l’intérêt de la Chine dans tout ça, pour aider à guider les discussions par rapport à son travail d’influence», a-t-il dit.

Si Guy St-Jacques concède à Alexandre Trudeau qu’il n’y a pas lieu de trop s’en faire sur les modalités entourant le don, par exemple que le don ait été fait sur papier par une compagnie de Dorval, il estime que des zones d’ombre demeurent dans toute cette affaire.