Alouettes : le premier choix a déjà les pieds à Montréal

À la surprise générale, Jonathan Sutherland, premier choix des Alouettes au récent repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF), s’est présenté dans les bureaux des Alouettes, jeudi, au Stade olympique.

«Ce n’est pas nous qui l’avons appelé pour venir faire un petit tour à Montréal, a révélé le directeur général Danny Maciocia. Il était chez lui, à Ottawa, et a appelé [mercredi] et manifesté son désir de venir pour connaître les gens qui ont pris une chance sur lui. Le fait que nous sommes ici et qu’il est présent, ça veut dire beaucoup. Ça confirme que c’est une bonne personne.»

«Je voulais démontrer mon appréciation, a pour sa part témoigné Sutherland. Ç’a toujours été mon rêve de jouer au football professionnel, que ce soit dans la LCF ou dans la NFL.»

Pour le moment, Sutherland a rendez-vous au mini-camp des recrues des Seahawks de Seattle, la semaine prochaine. Certains indices laissent croire aux Alouettes que le natif d’Ottawa pourrait toutefois revenir à Montréal dans les prochaines semaines, d’où sa sélection.

«Si des équipes de la NFL montrent une certaine patience envers des joueurs qui sortent de la NCAA, c’est plus souvent envers les joueurs qui ont été repêchés, pas envers les joueurs autonomes non repêchés, comme c’est le cas pour Jonathan Sutherland, a fait valoir Maciocia. Il ne faut pas non plus oublier qu’il y a aussi des joueurs qui sont déjà sous contrat avec Seattle et qui jouent à la même position que lui.»

Nul doute que Maciocia a bien épié la formation des Seahawks avant de miser sur Sutherland.

Avec fierté

Naturellement, le principal intéressé vise d’abord et avant tout un poste dans la formation régulière à Seattle. En se pointant au Stade olympique, jeudi, il a néanmoins prouvé son intérêt envers Montréal, d’où est d’ailleurs originaire sa mère Sylvie Cloutier.

«On est vraiment tombés en amour avec lui durant l’entrevue, a conclu Maciocia, à propos de l’ancien capitaine de l’Université Penn State. C’était assez clair pour lui que si ça ne fonctionne pas dans la NFL, il veut venir à Montréal. Il disait qu’il allait s’en venir dans les 48 heures suivantes et porter le chandail des Alouettes avec fierté.»

Si c’est le cas, les estrades du Stade Percival-Molson accueilleront sans doute plusieurs membres de la famille Cloutier, oncles, tantes, cousins et cousines qui ont été nombreux à lui envoyer un message lorsqu’il a été repêché par les Alouettes, mardi soir.