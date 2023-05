Arrêté pour agression sexuelle durant du porte-à-porte à Gatineau

Un jeune homme qui se serait fait passer pour un employé de Vidéotron pour entrer chez ses victimes et les agresser sexuellement a été arrêté la semaine dernière à Gatineau. La police croit que le suspect de 21 ans pourrait avoir fait davantage de victimes.

Allaoua Bennadji a été arrêté le 28 avril et a comparu sous des accusations d’agression sexuelle et d’introduction par effraction. Jusqu’à maintenant, deux victimes alléguées se seraient manifestées aux autorités.

Bennadji a été libéré sous plusieurs conditions à la suite de sa comparution.

Selon la police, Alloua Bennadji utilisait son statut d’employé chez Winco Canada, un sous-contractant de Vidéotron, pour approcher ses présumées victimes.

Les crimes qui sont reprochés au jeune homme ont eu lieu entre les mois de mars et avril, dans les secteurs du Lac-Beauchamp et de la Rivière-Blanche.

«M. Bennadji se présente à la résidence de ses victimes, arborant un manteau et une carte d'identité de la compagnie Vidéotron et indique vouloir leur vendre les services de ce fournisseur», explique la police de Gatineau dans un communiqué.

Par la suite, le suspect se montre insistant pour entrer à l’intérieur de la résidence et entame une discussion professionnelle à propos des services technologiques offerts.

«Rapidement, il fait dévier la conversation vers des sujets plus personnels. Il en profite pour les complimenter. Il se fait ensuite plus entreprenant et pose des gestes à caractère intime envers les victimes», ajoute le corps policier.

Lorsque les victimes présumées exigent son départ, le suspect obtempère et quitte les lieux.

La police de Gatineau estime que Alloua Bennadji pourrait avoir fait davantage de victimes et invite celles-ci à communiquer avec le 819 243-4636, option 5, afin de déposer une plainte officielle.

L’annonce de l’arrestation d’un employé d’une compagnie sous-traitante est prise très au sérieux chez Vidéotron, pour qui c’est «tolérance zéro» envers de tels agissements.

«Vidéotron a été informée le 24 avril qu’un employé nouvellement en poste chez un sous-traitant, Winco Canada, aurait commis des gestes graves et inacceptables alors qu’il faisait du porte-à-porte dans la région Gatineau», a fait savoir l'entreprise par voie de communiqué.

Cette dernière a ajouté que des enquêtes internes ont été ouvertes et que malgré la suspension de l’employé, celui-ci ne sera plus jamais autorisé à travailler au nom de Vidéotron.