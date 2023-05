Baseball: Vladimir Guerrero fils ridiculise le «Monstre vert» en frappant l'un des plus longs circuits que vous verrez de votre vivant à Boston

Le puissant cogneur des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils a frappé l'un des circuits les plus longs de l’histoire récente du Fenway Park, mercredi soir à Boston.

Le joueur de premier but des Blue Jays a démoli la balle rapide du partant des Red Sox, Nick Pivetta, en l'envoyant loin au champ gauche.

Comme vous pouvez le voir, la balle ne passe même pas proche du fameux «Monstre vert». Même Pivetta riait en constatant la monstrueuse frappe de son rival.

En fait, la balle passe plutôt à la hauteur des lumières pour sortir de la propriété du Fenway Park, et ce, facilement.

Et tout ça, alors qu’il faisait un temps très frais à Boston, avec de la pluie et une température de 7 degrés celcius. Sa claque aurait donc été encore plus loin avec du beau temps chaud, puisque l’air froid a un impact sur la distance des balles frappées.

La distance de sa longue balle a été évaluée à 450 pieds, soit 140 pieds plus loin que la clôture du champ gauche. C’est cinq pieds de moins que la 10e circuit le plus long au Fenway Park depuis une dizaine d’années, selon une compilation du site Theballparkguide.com.