Bromont est l’épicentre d’une nouvelle infection transmise par les tiques qui inquiète des experts

L’anaplasmose, une infection bactérienne potentiellement mortelle transmise par les tiques et dont les symptômes s’apparentent à la COVID, fait son chemin en Estrie où des dizaines de cas ont été répertoriés depuis deux ans, ce qui inquiète des experts.

Une cinquantaine de cas de l’infection bactérienne ont été répertoriés autour de Bromont, en Estrie, en 2021. Plus récemment, Le Journal a appris qu’un cas a déjà été rapporté au Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (CHUS) à la fin du mois d’avril dernier.

«Les cas de 2021 ne représentent que la pointe de l’iceberg! Je suis convaincu qu’il y en a davantage qui sont passés sous le radar», mentionne le Dr Alex Carignan, médecin spécialisé en santé publique au CHUS.

Dans un article scientifique qu’il signe avec cinq spécialistes de la santé publique dans le Relevé des maladies transmissibles au Canada 2022, 25 infections humaines connues à ce moment-là ont été analysées. Cette petite épidémie (qu’on appelle «agrégat») représentait déjà «le plus grand nombre de cas rapportés dans une même région au Canada», écrivent les auteurs.

Activités extérieures

Il n’y a pas eu de décès, mais une personne infectée sur deux a dû être hospitalisée, certaines pendant quatre jours. Une personne a été traitée en soins intensifs. Les patients ont été exposés à la bactérie pendant des activités extérieures allant du jardinage au vélo de montagne.

Depuis la parution de l’article en 2022, au moins 25 nouveaux cas semblables ont été rapportés aux équipes médicales qui suivent l’évolution de cette maladie différente de la maladie de Lyme, mais transmise par la même tique à pattes noires (Ixodes scapularis), bien installée au sud du Québec.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie, qui avait annoncé le premier cas d’anaplasmose du Québec en juillet 2021, a mis en place différentes approches pour sensibiliser la population aux dangers de l’infection. Dépliants et infolettres ont circulé dans les campings, chez les agriculteurs, dans les regroupements forestiers, chez les médecins et pharmaciens et chez les associations touristiques et de plein air.

«La formation des médecins ne consacre pas suffisamment d’heures aux maladies infectieuses émergentes», mentionne le Dr Carignan qui a tout de même obtenu que la faculté de médecine de son université intègre cette réalité au cursus universitaire. Il donne une dizaine de formations par an auprès de ses collègues pour mieux les outiller.

En raison de sa proximité avec la frontière américaine où l’anaplasmose sévit depuis 20 ans (voir l’encadré), l’Estrie est la porte d’entrée de maladies similaires transmises par les tiques. En plus de cette infection, on craint l’arrivée de bactéries causant une méningite (Borrelia miyamotoi) et de la babésiose (Babesia microti) et du virus de Powassan, responsable d’une encéphalomyélite. L’INSPQ a localisé des tiques porteuses des deux premières en 2021, mais pas du virus.

Comme une grippe

Un peu comme la grippe et la COVID, l’anaplasmose cause de la fièvre et des maux de tête, ainsi que des courbatures et parfois des nausées et la diarrhée. La sévérité des symptômes peut empirer chez les personnes immunosupprimées si l’infection n’est pas traitée. Les symptômes apparaissent le plus souvent de 5 à 14 jours après l’infection.

Un traitement d’antibiotiques fait habituellement disparaître l’infection en quelques jours. «Mais le personnel de la santé n’est pas toujours capable de faire un lien avec une morsure de tique survenu des jours, voire des semaines plus tôt», ajoute le Dr Carignan.

Rien pour 2022

Impossible de savoir quelle a été la situation au cours de l’été 2022, car l’Institut national de santé publique qui collige les données de cette maladie à déclaration obligatoire ne prévoit pas les rendre publiques avant la «mi-juin» prochaine, fait savoir le porte-parole Richard Daigle.

Une infection venue du Sud

Aux États-Unis, l’anaplasmose a été identifiée pour la première fois dans les années 1990 et est devenue une préoccupation de santé publique en 1999. On a recensé 368 cas en 2000 et 5655 cas en 2019.

Les régions les plus touchées (taux de 13 cas par million d’habitants) sont le Maine, le New Hampshire, le Vermont, New York, le Minnesota, le Dakota du Nord et le Wisconsin.