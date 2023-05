GADOURY, Geneviève



Elle a lutté avec un courage admirable contre la maladie. À 54 ans, Geneviève laisse dans le deuil ses trois garçons bien-aimés (Matthew, Liam, Timothy), leur père Wayne Lapp ainsi que de précieux amis, sa soeur Caroline, sa nièce Juliette, sa filleule Gabrielle, son neveu François, de même que sa mère adorée Louise Lamothe.Afin d'honorer la mémoire de Geneviève, une rencontre se tiendra le dimanche 7 mai, entre 16h et 22h, au restaurant Pizzeria NO.900, 4578 rue Wellington, Verdun H4G 1W8, devant une bonne pizza et dans une ambiance agréable, ce que Geneviève appréciait par-dessus tout, comme les voyages, la musique et les virées entre amies.Un merci tout spécial à Pia Roy et à Mélanie Michaud qui ont accompagné Geneviève aux portes d'embarquement de sa nouvelle et mystérieuse destination.Des dons en argent aux garçons de Geneviève et à leur père seraient appréciés ou encore à la Société de recherche sur le cancer.Contribution volontaire e-transfert: Wayne Lapp 514-831-5692Don In memoriam,société de recherche sur le cancer : https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr/s-impliquer/donner/don-in-memoriam