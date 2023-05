Confidences de stars à propos du futur roi Charles III

Saviez-vous que le futur roi Charles III était un très bon danseur, un mélomane, un défenseur de l’environnement et qu’il possédait une connaissance encyclopédique des plantes? Voilà quelques secrets confiés par des vedettes à l’édition britannique du magazine Vogue.

Joan Collins, Naomi Campbell, Kate Moss et Stella McCartney ont fait d’étonnantes révélations concernant le futur roi Charles III, qui sera couronné samedi.

« C'est un très bon danseur », a affirmé Joan Collins qui a partagé la piste de danse avec le prince Charles dans un bal de charité pour une première fois en 1980. Le prince était alors marié avec Lady Diana.

« Nous avons eu une petite danse ensemble, ce qui était très agréable, raconte l’actrice de 89 ans originaire de Londres à l’édition britannique du magazine Vogue. Et il a écrit des mots très flatteurs à ce sujet dans son livre. »

« Il avait une voix merveilleuse et un sens de l'humour très sec », ajoute-t-elle à propos du souverain de 74 ans qui est aussi un grand mélomane qui affectionnerait particulièrement la musique classique et la voix de Barbra Streisand.

Getty Images via AFP

Des amies dans le monde de la mode

La mannequin de renommée internationale Naomi Campbell n’a pas hésité à décrire le fils de la regrettée reine Elizabeth II comme « accessible et charmant ». La vedette de descendance jamaïcaine a déclaré avoir « du respect pour le fait qu'il se soucie de visiter l'Afrique et qu'il est passionné par ce qui se passe sur le continent », toujours dans l’édition britannique du magazine Vogue.

« Je donne du crédit aux gens lorsqu'ils se lèvent et agissent - aller dans des endroits et voir de leurs propres yeux. C'est ce qu'il a fait. Je lui souhaite un grand règne et tout le succès. »

La mannequin britannique Kate Moss avait également de bons mots pour son futur roi. « J'avais tellement d'admiration pour la reine, et je ne pense pas que le roi Charles décevra. J’adore ses valeurs en matière de durabilité, d'environnement. C'est une nouvelle ère en Grande-Bretagne : une ère à laquelle il faut s'attendre et qui apporte de l'espoir », a-t-elle déclaré.

AFP

D’autres grands noms de l'industrie de la mode ont évoqué le souverain, dont Stella McCartney, la fille de l’ancien Beatles, Paul. La designer a mentionné son « côté doux qui est très précieux et rare pour un homme dans sa position. »

Charles est devenu le monarque du Royaume-Uni immédiatement après le décès de sa mère Elizabeth, le 8 septembre 2022. Il sera toutefois officiellement couronné ce samedi. Son épouse Camilla sera également élue reine consort lors de la cérémonie.