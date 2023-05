Séries LNH: découvrez les malchanceux qui ont perdu un match après avoir marqué quatre buts

Joe Pavelski, des Stars de Dallas, et Leon Draisaitl, des Oilers d’Edmonton, ont chacun inscrit quatre buts dans un match éliminatoire de la Ligue nationale de hockey, plus tôt cette semaine. Étrangement, leur club respectif a alors subi la défaite. Il leur aurait sans doute fallu en marquer un cinquième et égaler ainsi le record de buts pour une partie des séries que partagent Mario Lemieux, Reggie Leach, Darryl Sittler, Maurice Richard et Newsy Lalonde.

Pavelski et Draisaitl ne sont pas les seuls à avoir inscrit quatre buts dans une défaite de leur club en séries éliminatoires. Trois autres joueurs, dont le Québécois Denis Savard, ont subi cet affront.

Denis Savard (1986)

Le 10 avril 1986, à Chicago, Denis Savard marquait deux buts, en première période, et deux autres, durant le deuxième engagement. Ce ne fut pas suffisant alors que les Blackhawks allaient s’incliner 6 à 4 face aux Maple Leafs de Toronto dans ce deuxième match de cette série de premier tour. Le gardien des Leafs Ken Wregget avait conclu la partie avec 42 arrêts. Autre détail entourant cette joute: l’arbitre était Ron Fournier. Savard et les Hawks n’ont jamais pu se remettre de cette défaite, étant finalement balayés en trois rencontres par les Leafs.

Ray Ferraro (1993)

L’attaquant Ray Ferraro a aussi marqué les quatre buts de son équipe, le 26 avril 1993, dans un revers de 6 à 4 des Islanders de New York contre les Capitals de Washington. Le défenseur Al Iafrate, reconnu pour son puissant tir, s’était aussi signalé ce soir-là avec un tour du chapeau dans le camp des Capitals. Les Islanders avaient néanmoins réussi à gagner cette série, en première ronde, avant de battre les Penguins de Pittsburgh au tour suivant pour ensuite s’incliner en finale de conférence contre les éventuels champions : le Canadien de Montréal.

Lanny McDonald (1977)

Le moustachu Lanny McDonald a tout fait sauf gagner, le 17 avril 1977, dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto. Malgré sa récolte de quatre buts et une mention d’aide, McDonald est rentré au vestiaire sur une défaite de 6 à 5 des Leafs contre les méchants Flyers de Philadelphie. Reggie Leach avait tranché en faveur des Flyers, en prolongation, en inscrivant alors son deuxième but du match. La formation de Philadelphie avait éventuellement éliminé les Maple Leafs en remportant les deux parties suivantes.