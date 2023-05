Comment trouver un compagnon de vie malgré mes obligations?

J’ai besoin de vos lumières. Même si tout le monde autour de moi me comprend, personne ne peut m’aider. J’ai 67 ans. Veuve depuis 23 ans, j’ai une fille de 30 ans, mère de mon petit-fils qui, lui, en a sept. La DPJ a retiré la garde de ce dernier à ma fille alors qu’il avait 19 mois pour me le confier légalement.

Probablement à cause des mauvais traitements qu’on lui avait infligés, c’est un garçon agité, colérique, impulsif et agressif. Il est d’ailleurs présentement en processus d’évaluation par une psychologue et un psychiatre pour le TDAH, un léger problème d’autisme, un trouble de l’opposition ainsi qu’un trouble de l’attachement. C’est vous dire l’étendue et la complexité de sa problématique mentale. Mais là n’est pas ma principale raison pour vous écrire.

Je ressens le besoin INTENSE d’avoir une vie en dehors de celle qui me retient auprès de mon petit-fils, que j’aime de tout mon cœur par ailleurs, et prendre soin de lui. J’aurais besoin d’une vie sociale, affective et sexuelle. Ça me démange de plus en plus à mesure que les années passent.

Ne vous méprenez pas, je n’ai aucune envie de cohabiter avec quelqu’un. J’aimerais tout simplement me faire un chum steady avec qui je pourrais avoir des échanges sur le plan affectif autant que sur le plan intellectuel. Une personne avec qui je pourrais me raconter, discuter, et sortir de temps en temps. Quelqu’un avec qui je pourrais passer un week-end dans l’intimité à l’occasion, car j’ai la chance d’avoir des amies qui m’offrent de garder mon petit-fils.

Non seulement ce n’est pas facile de rencontrer un homme libre dans mon groupe d’âge, mais ceux que j’ai rencontrés à ce jour sont rebutés par ma situation. Ils m’ont tous dit que ce que je pouvais leur offrir, ce n’était pas ce qu’ils recherchaient. Je me sens glisser vers la déprime. Donnez-moi des pistes de solution, car c’est trop dur de continuer ainsi.

Misou

Il existe des sites de rencontres sérieux auxquels vous pourriez vous inscrire. Certains de mes proches, avec des exigences spéciales eux aussi, y ont rencontré des personnes intéressantes. Et pour peu que vous soyez très franche dans la description de votre situation, vous vous éviteriez de perdre du temps avec des importuns.

Mais je crois que l’avenue des loisirs organisés serait plus propice à vous procurer une détente salutaire pour le corps et l’esprit. Laquelle activité pourrait éventuellement vous mener vers un lien affectif de l’ordre de ce que vous souhaitez. Renseignez-vous au CLSC ou aux paroisses qui jouxtent votre lieu de résidence. Que ce soit une activité physique comme un groupe de marche ou de badminton, ou encore un groupe de lecture, de cartes ou de jeux de société. L’important est de sortir de votre environnement pour vous détendre d’abord et favoriser les rencontres par la même occasion.