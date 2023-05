Condo visé par des coups de feu à Laval: Olivier Primeau pourrait finalement avoir été ciblé

L'entrepreneur et propriétaire du Beach Club Olivier Primeau n'exclut finalement pas être la cible des balles qui ont transpercé les vitres de son condo de Laval plus tôt cette semaine.

Dans une publication Instagram, Primeau indique qu'il a rencontré la police de Laval en raison de cet incident.

Il annonce aussi prendre une pause des réseaux sociaux pour quelques semaines, le temps que lumière soit faite sur la nature de l'événement.

«Suite aux événements des derniers jours, je ne peux plus exclure la possibilité que je sois la cible d'attaques. [...] Par mesure de sécurité, pour ma famille et moi-même, je choisis de prendre un peu de recul et serai donc moins présent publiquement dans les prochaines semaines», a-t-il écrit.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

C'est dans la nuit de samedi à dimanche dernier que des coups de feu ont été tirés dans la fenêtre de son condo.

Vers minuit, un ou des suspects se seraient présentés puis auraient tiré des coups de feu en direction du logement au 3e étage du complexe Aquablu avant de prendre la fuite, a rapporté La Presse.

MARTIN ALARIE / JOURNAL DE MONTREAL

Au départ, Olivier Primeau indiquait qu'il n'était pas visé par cette attaque. Il n'était pas non plus sur place lors de l'incident, lui qui se trouvait à Miami.

Pour le moment, la police de Laval n’a appréhendé aucun suspect dans cette affaire. L’enquête est toujours en cours.

Plus de détails suivront.