De juteux bonis pour les grands patrons d’Aéroports de Montréal malgré une chute du nombre de passagers

Les hauts dirigeants d’Aéroports de Montréal (ADM) se sont partagé près de 1,2 million $ en bonis pour l’année 2021 alors que le trafic et les revenus étaient encore fortement affectés par la pandémie.

L’information figure dans le rapport annuel 2022 d’ADM, rendu public cette semaine. La somme de 1,2 million $ a été versée au PDG de l’organisation, Philippe Rainville, et à sept vice-présidents. ADM a refusé de détailler la part revenant à chacun.

«C’est au conseil d’administration, en fonction des objectifs qui nous ont été fixés – c’est eux qui ont déterminé [si] on méritait [les bonis] ou non», a déclaré M. Rainville jeudi, lors d’un point de presse tenu après l’assemblée annuelle d’ADM.

La présidente du conseil est Danielle Laberge, professeure émérite à l’UQAM, qui a gagné plus de 185 000$, l’an dernier, pour occuper ce poste chez ADM.

En 2021, l’organisation a enregistré une perte nette de plus de 230 millions $ alors que ses revenus atteignaient à peine 278 millions $, soit 39% de ceux de 2019. L’aéroport Montréal-Trudeau a accueilli un peu plus de 5,2 millions de passagers en 2021, contre près de 16 millions $ en 2022.

«L’octroi de bonis se fait en fonction d’un panier d’objectifs divers et non pas en fonction du nombre de passagers», a précisé un porte-parole d’ADM, Eric Forest, en évoquant notamment la nécessité «d’attirer et de retenir des talents dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre».

Les grands patrons de l’organisation n’avaient touché aucune prime de rendement pour l’année 2020, le programme ayant alors été «mis sur pause» en raison de la pandémie.

Grosse hausse de salaire

Par ailleurs, Philippe Rainville a eu droit, l’an dernier, à une augmentation de 16,2% de son salaire de base, lequel est passé de 461 295$ à 536 000$. Or, l’augmentation médiane des salaires au sein d’ADM a été de 5% en 2022.

Rappelons que des milliers de voyageurs ont fait les frais, l’été dernier, d’importantes perturbations liées à la reprise rapide des voyages en avion. Des scènes de chaos à l’aéroport Montréal-Trudeau ont fait la manchette pendant plusieurs jours.

«On a eu notre part de problèmes, absolument», a reconnu M. Rainville.

«Il faut voir, dans les problèmes qu’on a eus, ce qui est la responsabilité de l’aéroport local versus les circonstances autour», a-t-il ajouté, en faisant référence aux transporteurs aériens, aux bagagistes, à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (responsable des postes de fouille) et à l’Agence des services frontaliers.

Il promet un meilleur été

Philippe Rainville a dit avoir bon espoir que la situation sera meilleure cet été et l’été prochain. Il a toutefois prévenu que les voyageurs pourraient à nouveau rencontrer des entraves importantes à partir de 2025 en raison de divers travaux qui seront en cours à Montréal-Trudeau.

Notant que la pandémie a coûté 1 milliard $ à ADM, le dirigeant a indiqué que l’organisation, faute d’argent, «ne parviendra pas à bien harmoniser les besoins et les nouvelles infrastructures».

ADM prévoit accueillir 25 millions de passagers à Montréal-Trudeau en 2028 et 35 millions en 2050 alors qu’elle en avait reçu 20 millions en 2019.

M. Rainville a par ailleurs annoncé jeudi qu’il allait partir à la retraite cet automne après plus de six ans à la tête d’ADM et 15 ans au sein de l’organisation.