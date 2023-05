De nouvelles taxes sur le stationnement et sur l’eau potable à Laval

Afin de réduire son empreinte environnementale, la Ville de Laval a choisi d’imposer une taxe sur les grands espaces de stationnement au centre-ville et d’augmenter la tarification de l’eau potable pour les commerces et les industries dès cette année.

La Ville compte donc appliquer une nouvelle taxe à 129 immeubles à vocation commerciale ou industrielle qui ont un espace de stationnement dans le centre-ville. Cela représenterait près de 400 000 m2.

La taxe sera appliquée de manière progressive et avec des paliers afin de diminuer l’impact sur les plus petits immeubles.

Selon la Ville, cette décision devrait «inciter les propriétaires à végétaliser les aménagements ou modifier les usages de leur terrain» puisque ces surfaces pavées représentent souvent d’importants îlots de chaleur urbains.

Les commerces et industries implantés à Laval se verront aussi imposer une hausse de la tarification de l’eau, qui sera déterminée en fonction de leur consommation.

«Les [commerces et industries], qui consomment de grandes quantités d’eau, payaient toujours en deçà du coût réel de la production et la distribution de l'eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées», a fait valoir la Ville.

«Avec la mise en place de ces incitatifs concrets, c’est notre objectif de favoriser les comportements exemplaires et respectueux de l’environnement», a affirmé jeudi le maire de Laval, Stéphane Boyer.