«J’ai trouvé cette expérience difficile»: Jakob Pelletier revient sur sa fin de saison avec les Flames

Les Flames de Calgary auront un visage bien différent, l’an prochain, après les départs de Brad Treliving dans le siège de directeur général et de Darryl Sutter derrière le banc. Mais pour Jakob Pelletier, ce renouveau ne lui fera pas changer sa philosophie.

«Pour moi, la première étape restera de gagner un poste avec les Flames dès la fin du camp, a dit Pelletier en entrevue téléphonique au Journal, mardi. Les Flames garderont encore le même noyau avec les Lindholm, Huberdeau, Backlund, Kadri, Toffoli, Weegar, Tanev, etc. Comme équipe, nous avons vécu une année difficile et nous voudrons nous racheter.»

«À mes yeux, ça pourrait être une année de rédemption l’an prochain à Calgary, a-t-il poursuivi. J’aurai encore à me battre pour ma place.»

Si les Flames ont déjà terminé leur saison, n’ayant pas décroché une place en séries dans l’Association de l’Ouest, Pelletier n’a pas encore rangé ses bâtons. Le choix de premier tour des Flames en 2019 poursuit sa route avec les Wranglers de Calgary.

Les Wranglers mènent 2 à 1 dans une série trois de cinq contre les Canucks d’Abbotsford en demi-finales de la division Pacifique de la Ligue américaine.

À l’image de Rafaël Harvey-Pinard qui a participé aux séries avec le Rocket de Laval, Pelletier pourrait en être à sa tournée d’adieu dans la Ligue américaine.

«Je ne sais pas, a-t-il répliqué en riant. Mais je ne mentirai pas. J’aimerais ça ouvrir la prochaine saison dans la LNH avec les Flames. Je me concentre pour l’instant sur les Wranglers. Nous avons une très bonne équipe, nous avons terminé au sommet dans la Ligue américaine.»

Une mentalité de gagnant

Il n’y a aucune exagération dans les propos de Pelletier. Les Wranglers ont une redoutable équipe. Ils ont fini au sommet de la LAH avec 106 points (51-17-4) en 72 matchs.

Photo courtoisie, Wranglers de Calgary

D’ici les prochaines semaines, l’ailier aura donc pour mission de conduire son équipe le plus loin possible en séries.

«C’est très important, a-t-il affirmé. Toutes les équipes cherchent des gagnants. Si tu as déjà gagné dans la Ligue américaine, tu captes encore plus le regard des équipes de la LNH. Tu peux décrocher des contrats plus facilement aussi.»

«J’aime aussi nos partisans avec les Wranglers. En séries, nous avons des foules entre 8000 et 10 000 partisans. Les Hitmen sont aussi éliminés dans la Ligue junior de l’Ouest. Ils restent juste notre équipe. Ça me fait penser à l’ambiance du Rocket à Laval l’an dernier, mais nous jouons dans le gros édifice des Flames au Saddledome.»

Pas de conflit avec Sutter

À sa deuxième année chez les pros, Pelletier a divisé son temps entre les Flames et les Wranglers. Rappelé dans la LNH au mois de janvier, il a terminé la saison avec le grand club, obtenant 7 points (3 buts, 4 passes) en 24 matchs. Avant ça, il avait récolté 37 points (16 buts, 21 passes) en 35 matchs avec les Wranglers.

En fin de saison avec les Flames, Pelletier a rongé son frein en jouant seulement deux des 14 derniers matchs.

AFP

«J’ai trouvé cette expérience difficile, a-t-il reconnu. Nous étions dans une course pour les séries, mais je ne pouvais pas aider mon équipe. Je comprenais que les entraîneurs voulaient plus de joueurs avec de l’expérience. Comme joueur, je voulais jouer. C’était la première fois que je me retrouvais dans les gradins pour une aussi longue période. Je trouvais ça dur, mais ça reste une expérience de plus en banque.»

À ses premiers jours avec les Flames, Pelletier s’était retrouvé au cœur d’une petite tempête malgré lui. Les journalistes avaient décrié l’attitude de Sutter qui avait joué la comédie en demandant quel numéro son jeune joueur portait après sa première rencontre dans la LNH.

«Darryl devant les médias était une personne différente, a rappelé Pelletier. Il y avait un autre Darryl devant nous. Il n’aime pas trop jaser des individus en conférence de presse avec les journalistes. Ça pouvait parfois le fâcher. Quand je me retrouvais seul à seul avec lui, je trouvais qu’il était un très bon monsieur. C’est un homme de famille et il est drôle.»

«Mais il reste un entraîneur demandant. Il est aussi franc. Quand tu fais une chose qui ne fait pas son affaire, tu le sais assez rapidement.»

Les Flames sont maintenant à la recherche d’un nouvel entraîneur. Mitch Love, l’entraîneur en chef des Wranglers, devrait se retrouver parmi les candidats.

Dustin Wolf: prêt pour la LNH

Il n’y a pas que Pelletier qui s’imaginera avec les Flames dès l’automne prochain. Ce sera la même histoire pour le gardien Dustin Wolf. Le Californien a gagné le trophée Aldege «Baz» Bastien, décerné au meilleur gardien de la Ligue américaine, cette saison et l’an dernier. Le petit gardien de 6 pi et 175 lb a eu un dossier de 42-10-9 avec une moyenne de 2,09 et un taux d’efficacité de ,932 cette saison. Il a signé sept blanchissages.

«Il n’a plus rien à prouver dans la Ligue américaine, a dit Pelletier. Il a joué au dernier match de l’année contre les Sharks dans la LNH. J’étais là pour cette rencontre et il a encore très bien joué. Les gens diront qu’il est petit, mais il est tellement rapide. Il a toujours un bon positionnement.»

Huberdeau rebondira

Avec les Flames, Pelletier a profité des conseils de Jonathan Huberdeau, qui lui servait de grand frère au sein du groupe. Pour sa première saison à Calgary, Huberdeau a connu une chute considérable sur le plan offensif avec 55 points, comparativement à 115 avec les Panthers en 2021-2022.

Photo d’archives

«Quand les Flames l’ont replacé à l’aile gauche en fin de saison, il redevenait dangereux, a mentionné Pelletier. On revoyait le Hubby d’avant. Quand il jouait en Floride, il n’avait pas vraiment de pression. Il débarquait dans un gros marché pour une première fois. Il avait les partisans après lui. Je ne serais pas surpris de le voir connaître une saison incroyable l’an prochain. Et les gens diront qu’il est de retour.»