Découvrez qui sont les athlètes de la planète ayant gagné le plus d’argent en un an

La vedette du soccer Cristiano Ronaldo est l’athlète qui a obtenu le plus d’argent à l’échelle mondiale au cours des 12 derniers mois, d’après le classement annuel du magazine «Forbes» diffusé cette semaine.

Le Portugais a repris la tête de la hiérarchie pour une première fois depuis 2017 grâce à ses gains de 136 millions $, incluant 90 millions $ récoltés à l’extérieur du terrain par le biais de commandites, entre autres. Derrière celui évoluant avec la formation saoudienne Al-Nassr, Lionel Messi (130 millions $), le premier de classe en 2022, et Kylian Mbappé (120 millions $) représentent ses plus proches poursuivants, tandis que tous les autres membres du top 10 pratiquent des disciplines autres que le soccer.

Ainsi, le joueur de renom des Lakers de Los Angeles LeBron James (basketball) est quatrième à 119,5 millions $, suivi du boxeur Saul «Canelo» Alvarez à 110 millions $. Les échelons 6 à 10 sont détenus dans l’ordre par les golfeurs Dustin Johnson (107 millions $) et Phil Mickelson (106 millions $), ainsi que de Stephen Curry (NBA, 100,4 millions $), de Roger Federer (tennis, 95,1 millions $) et de Kevin Durant (NBA, 89 millions $).

Parmi eux, Federer est celui ayant empoché le montant publicitaire le plus important, soit 95 millions $; il a pris sa retraite de la compétition en septembre. Mbappé, 24 ans, est le seul athlète du groupe âgé de moins de 32 ans. Tout comme Johnson et Mickelson, il a rejoint le prestigieux palmarès cette année, tandis que trois hommes qui en faisaient partie l'an passé, soit Tom Brady, Giannis Antetokounmpo et Neymar, en sont exclus cette fois.

Le top 10 a totalisé 1,113 milliard $ avant les taxes et les frais de représentation des agents. Il s’agit d’une nouvelle marque, la précédente datant de 2018, quand les meneurs avaient récolté 1,059 milliard $.