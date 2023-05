[IMAGES] Des inondations impressionnantes sur des parcours de golf du Québec

Il tombait encore une fine pluie au cœur des Laurentides, hier après-midi. Par un temps maussade et frisquet, on observait l’impressionnante «mer» qui s’était engouffrée sur le Club de golf Val-Morin, durement touché par les débordements de la rivière du Nord.

• À lire aussi: Deux ponts emportés sur un golf à Baie-Saint-Paul

Les régions des Laurentides, de Lanaudière, de l’Outaouais et de Charlevoix sont durement touchées par les crues printanières. Bon nombre de clubs de golf bordant les cours d’eau ne sont pas épargnés. Au rythme des ondées de cette semaine, les dirigeants ont traversé des heures angoissantes.

C’est notamment le cas du Club de golf Val-Morin*, où la rivière du Nord serpente sur cinq des 18 trous, touchant le tracé du parcours tant à l’aller que sur le retour. Habitués à la crue printanière qui fait des siennes quasi annuellement, les propriétaires n’ont toutefois jamais observé pareil débordement.

«C’est de loin la pire année depuis que je suis arrivé ici il y a 14 ans, lance le copropriétaire et directeur général du club, Martin Bergeron, en fixant la zone inondée qui s’étend à perte de vue jusqu’aux montagnes.

Beaucoup plus de travail

Sur l’horizon, on aperçoit trois toitures. Ces maisons sont malheureusement prises au milieu de la zone inondée, à proximité du lac Raymond, grand lac principal de la municipalité comptant environ 3000 âmes.

«Que ces trous soient sous l’eau quelques jours, ce n’est pas dramatique, lâche-t-il en pensant à son équipe d’entretien. C’est surtout le surplus d’ouvrage qu’on devra abattre pour ramasser toute la scrap que l’eau a amenée sur le parcours.»

Son équipe aura aussi à réparer les installations endommagées par la crue des eaux. Malgré les six degrés Celsius au thermomètre, elle était d’ailleurs déjà à pied d’œuvre au moment du passage du Journal.

Bergeron peut toutefois se consoler, même s’il devra sûrement retarder l’ouverture d’une semaine, vers la mi-mai. Ses allées et ses verts sont en bonnes conditions.

Le retour du soleil et du temps plus chaud permettra de freiner la crue et l’eau pourra se retirer graduellement en retrouvant le nid de la rivière.

À quelques kilomètres au sud de Val-Morin, le Club de golf La Vallée de Sainte-Adèle est lui aussi durement touché par le débordement de la rivière du Nord dans le coin de Mont-Rolland.

Parcours ouverts

Dans Lanaudière, la rivière L’Assomption a submergé les allées du Club de golf de Joliette et du Club de golf Base de Roc.

«On n’y échappe pas. Nous sommes ceinturés par la rivière. Mais c’est exceptionnel cette année, laisse tomber la directrice générale, Caroline Mainville, au bout du téléphone. On avait vécu quelque chose de semblable en 2019. En deux jours cette semaine, il est tombé 62 millimètres d’eau, ce qui a contribué au débordement de la rivière.»

«C’est impressionnant de voir l’eau qui s’est accumulée sur les quatre trous près de la rivière», ajoute-t-elle, son surintendant, Yann Gagné, ayant évalué la profondeur à six pieds d’eau par endroits.

Hier, elle voyait une légère amélioration aux zones inondées. Elle ouvrira tout de même ses portes ce week-end afin de laisser les golfeurs titiller la balle blanche. La directrice estime aussi que cette crue n’aura aucune conséquence sur la beauté du parcours.

Un peu plus au sud, le copropriétaire du Club de golf Base de Roc, Hugues St-Amour, a poussé un soupir de soulagement ce matin, quand il a vu cinq trous de son parcours libérer des eaux de la rivière L’Assomption.

«Les images font plus peur qu’autre chose aujourd’hui. Mardi, c’était la journée où l’eau a monté le plus, affirme-t-il, la flotte ayant approché certains verts. Il n’y a pas de dommages. Mais on a eu peur, comme à tous les cinq ans.»

Voyant la situation se résorber, le copropriétaire et directeur général a donc pris la décision d’ouvrir entièrement son parcours pour le week-end.

* Par souci de transparence, l’auteur de ces lignes est un membre du Club de golf Val-Morin.