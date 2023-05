Des partisans torontois... qui font tout pour nuire aux Maple Leafs

Un duo père-fille amateur du Canadien de Montréal, mais vivant à Toronto, prend un malin plaisir depuis quelques années à détester les Maple Leafs, et surtout, à le montrer lors des matchs à domicile.

Erv et Dani Di Giusto se livrent à un jeu plutôt contradictoire, puisqu’ils soutiennent d’une certaine façon les Leafs en ayant des billets de saison au Scotiabank Arena, mais sans jamais acclamer les favoris locaux. Ils font plutôt usage de leurs 31 maillots de la Ligue nationale pour «troller» les Torontois.

«Nous avons des billets de saison depuis longtemps et mon père a toujours voté pour l’équipe adverse, a raconté Dani au site NHL.com, mercredi. En grandissant, j’ai appris que c’était tout sauf les Leafs. Ç’a vraiment débuté cette année avec moi, car j’ai commencé à acheter plus de chandails; mon père les a toujours eus, donc cette année, nous avons constamment porté l’uniforme de l’adversaire et sommes venus aux matchs pour encourager l’opposant.»

Maple Leafs trolls? Or anti-heroes? Meet the fans who wear the visiting team’s jersey at every home gamehttps://t.co/IgbFkB9PuK pic.twitter.com/ZOQg0LOU7j — Chris Creamer (@sportslogosnet) May 3, 2023

Leur petit manège est bien connu parmi les fidèles partisans des Maple Leafs, qui ne leur ont pas fait la vie dure jusqu’à maintenant. Leur histoire a toutefois fait réagir sur les réseaux sociaux dans la dernière semaine, après que le duo eut été photographié portant successivement les maillots du Lightning de Tampa Bay et des Panthers de la Floride.

Lafleur, Béliveau et les autres

Là où ça devient encore plus intéressant pour les amateurs de hockey québécois, c’est que les Di Giusto soutiennent le Canadien de Montréal, et ce, depuis très longtemps.

«Mon père a toujours aimé regarder Jean Béliveau et Guy Lafleur, et les "Habs" sont les rivaux des Leafs. Ainsi, quand Montréal ne jouait pas contre Toronto, c’était correct pour nous de se dire : «OK, nous soutiendrons les Habs et peu importe qui jouera contre les Leafs», a ajouté Dani. On m’a toujours appris à détester les Leafs et de plutôt soutenir les "Habs".»

«J’étais gardienne de but avant, donc j’admirais vraiment Carey Price et la façon dont il jouait. Mon père et moi regardions toujours ses parties ensemble», a-t-elle ajouté.

Ouvrez maintenant l’œil pour voir ces partisans temporaires des Panthers jeudi soir au Scotiabank Arena, sur les ondes de TVA Sports.