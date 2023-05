POIRIER, Gilles (Gérald), o.s.m.



À l'hôpital Marie-Clarac de Montréal-Nord, le 23 avril 2023, est décédé à l'âge de 83 ans, le frère Gilles Poirier, o.s.m., frère non-prêtre de voeux solennels, fils de la Province servite canadienne de famille au couvent de Saint-Donat de Montréal, Québec.Né le 7 septembre 1939 à Saint-Elzéar, Bonaventure, Québec. Fils d'Alphonse Poirier et de Germaine Boissonneault, il était l'aîné d'une famille de neuf enfants : Anne-Marie (Roméo Gélinas), Adèle, Denis (Carole Bergeron), Diane (Yvon Lemieux), Hélène (Gilles Lesieur), Monique (Réjean Thiffault), Etienne (Sandrine Marmottin), Marie-Josée (Robert Lavigne). Il laisse également dans le deuil dix-huit neveux et nièces, ses confrères en communauté ainsi que d'autres parents, amis et membres de la Famille servite.Son corps sera exposé dans l'église Saint-Donat, 6805 rue Marseille (coin rue Arcand), Montréal, Qc, H1N 1M6, le vendredi 5 mai 2023 à 19h, où se tiendra une veillée de prière à 19h30. Ses funérailles seront célébrées le samedi 6 mai 2023 à 10h. L'église sera ouverte à partir de 9h. Par la suite, son corps sera incinéré et ses cendres seront inhumées dans le cimetière de la communauté à Ayer's Cliff, Qc.