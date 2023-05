Enfouissement des fils d’Hydro-Québec : «Il faut regarder ça», dit Pierre Fitzgibbon

Sans tout enterrer, le ministre de l’Énergie estime que les villes et Hydro-Québec doivent «regarder la possibilité» d’enfouir des fils électriques lors de nouvelles constructions afin de protéger le réseau. D’une manière ou d’une autre, la facture sera toutefois refilée aux citoyens, dit-il.

«Ça prend un équilibre, je pense qu’on ne peut pas tout enfouir», a mentionné Pierre Fitzgibbon, soulignant lors de l’étude des crédits qu’il ne s’agit «pas toujours de la solution optimale.»

Selon un récent sondage Léger publié dans nos pages, les Québécois souhaitent qu’Hydro-Québec dépense des milliards pour enfouir les fils électriques.

Ceux-ci craignent des pannes plus fréquentes et plus longues en raison des changements climatiques.

«Il faut le regarder et Hydro-Québec en est consciente. On va avoir plus d’enjeux climatiques dans les prochaines années donc, conséquemment, la sécurité du réseau est très importante», a signalé M. Fitzgibbon.

Cependant, selon ce même sondage, les citoyens n’ont pas la volonté de payer plus cher pour leurs services.

«Ultimement, si on fait ça gratuitement pour les gens, c’est monsieur [Eric] Girard (ministre des Fiances) qui va recevoir des dividendes de moins d’Hydro-Québec, donc 2 G$ ou 3 G$ qui devront être coupés quelque part. C’est une question d’équilibre dans les missions de l’État», a-t-il mentionné.

Choix des villes

Toutefois, Pierre Fitzgibbon soutient que les villes devront certainement réfléchir à l’enfouissement des fils lors des nouvelles constructions.

«Logiquement, lorsqu’on fait une nouvelle construction comme un nouveau complexe domiciliaire, il faut le regarder. Mais, il y a des coûts à ça. La ville doit déterminer si elle paye et le recharge aux consommateurs, si le promoteur paye «pour» et le recharge plus haut à la ville », a expliqué le ministre, signalant que c’était aux villes de décider.

«Est-ce que le gouvernement va faire un programme pour réduire le coût d’enfouissement? Peut-être, mais on va couper ailleurs après», a précisé le ministre.

Trouver une solution

Le péquiste Pascal Bérubé estime que «chaque fois qu'on ouvre des tronçons, qu'on ouvre des routes, on peut procéder à l'enfouissement».

«On peut déjà prendre la consigne qu'à partir de maintenant tout nouveau développement se fait de façon différente, a-t-il indiqué.

Le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, convient qu’il est impossible d’enfouir tous les fils, mais considère qu’Hydro-Québec doit avoir un plan pour protéger les endroits les «plus à risque».