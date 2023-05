EOTTM au Mexique : Tout est en place pour Leïla Beaudoin et compagnie

Le promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) est au Mexique pour y tenir un petit gala à Cuernavaca, vendredi pendant le Cinco de Mayo, et tous les boxeurs ont respecté la limite à la pesée de jeudi.

Cet événement sera l’occasion de revoir en action la prometteuse Leïla Beaudoin et de découvrir le nouveau protégé de Camille Estephan, le Vénézuélien Albert Ramirez (15-0, 14 K.-O.). C’est ce dernier qui assurera la finale devant Ricardo Adrian Luna (25-9-2, 16 K.-O.).

À lire aussi: Le champion du monde Beterbiev et l'aspirant mondial Makhmudov expulsés de leur gymnase

À lire aussi: Canelo Alvarez revient chez lui et il veut fêter en grand

À lire aussi: Deontay Wilder se fait passer les menottes

Ramirez a fait osciller la balance à 178 lb tandis que son adversaire a montré un poids de 179,4 lb.

Chez les poids super-plumes féminins, Beaudoin (9-0, 1 K.-O.) et la Mexicaine Elizabeth Chavez Espinoza (3-4-3, 1 K.-O.) sont montées sur le pèse-personne à 131,6 lb. La boxeuse originaire du Témiscouata enchaînera un deuxième combat en un peu moins de six semaines, elle qui avait triomphé le 23 mars au Cabaret du Casino de Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR VINCENT ÉTHIER / EOTTM

Les Québécois Vanessa Lepage-Joanisse, Martine Vallières-Bisson et Zacharie Loiseau prendront également part à ce gala mexicain.