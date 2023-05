François Legault doit rendre justice à Yves Michaud de son vivant!

Si quelqu’un mérite qu’on lave sa réputation de son vivant, pas seulement lors de ses funérailles, c’est bien Yves Michaud, surnommé le Robin des banques, qui a subi une injuste et irréfléchie « motion de blâme » de l’Assemblée nationale en l’an 2000 de la part de députés qui n’avaient pas lu ses propos et qui s’en indignaient par ouï-dire.

Vous devez vous en souvenir, M. Legault, puisqu’alors vous étiez déjà ministre au sein du Parti Québécois depuis environ deux ans.

Plus de cinquante anciens élus péquistes, dont Joseph Facal, Bernard Landry et Pauline Marois, ont reconnu leur erreur et ont écrit à Michaud pour s’excuser.

Non seulement Michaud a beaucoup fait pour l’éducation populaire en rapport avec les droits des actionnaires, mais cet ami de René Lévesque a été un fervent promoteur de la beauté de la langue française, qu’il s’est toujours efforcé de parler à la perfection.

Fin aux lynchages

Sur la proposition de Québec solidaire qui déformait mon propos au sujet des Québécois tellement naïfs qu’ils méritent de disparaître, j’ai failli subir la même médecine que Michaud il y a quelques semaines...

Un emballement sans une once de vérification de l’Assemblée nationale a failli me valoir une motion de blâme. Heureusement, le PQ, qui a pris la peine de vérifier, m’a évité cette indignité.

L’Assemblée nationale ne doit plus participer à ce genre de lynchage !

Compassion

M. Michaud, aux dernières nouvelles, souffre d’alzheimer et vit en CHSLD.

La compassion devrait vous inspirer d’offrir à cet homme méritoire les excuses qu’il mérite depuis près de 25 ans, M. Legault !

Il y a deux ans, le Parti Québécois a voulu déposer une motion pour réparer le mal, et votre parti s’y est opposé... Mais comme dit le proverbe, M. Legault, mieux vaut tard que jamais.