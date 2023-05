«On dirait qu’il est encore là»: la soeur de Guy Lafleur revient sur sa première année de deuil

THURSO | La famille de Guy Lafleur est honorée de voir l’autoroute 50 être renommée en l’honneur de l’ancien joueur. Un honneur qui s’ajoute aux nombreux autres reçus au cours de la dernière année.

«On n’a pas vu l’année passer, a mentionné Lise Lafleur, l’une des quatre sœurs du Démon blond. Il y a eu plusieurs hommages et cérémonies en son honneur.»

«On ne réalise pas qu’il est parti. Toutefois, quand je suis seule à la maison, j’y pense et je me dis qu’on ne le reverra plus. C’est à ce moment que ça vient me chercher.»

«On dirait qu’il est encore là à travers tout ce qui se passe. Je me demande parfois il est où.»

De voir l’autoroute 50 être renommée en l’honneur de son frère est un élément de fierté pour elle et sa famille.

«Ça passe dans notre patelin et dans notre région, a-t-elle indiqué. On est habitués à voir Guy recevoir des honneurs, mais ça, c’est quelque chose de gros. On ne sera plus là, mais l’autoroute sera encore là. C’est dur à réaliser.»

De bons conseils

Du côté de Martin Lafleur, il a encore vécu des émotions spéciales lors de cette cérémonie.

«C’est une journée émotive, mais positive. C’est un hommage extraordinaire d’avoir une autoroute qui porte le nom de mon père.

«Pour nous, c’est vraiment une fierté.»

Le gouvernement provincial n’a pas tardé avant de penser à souligner la carrière et la contribution de Lafleur à la société québécoise. La famille Lafleur a été approchée peu de temps après le décès du légendaire hockeyeur. Afin de régler les règles de la toponymie, un délai d’un an devait être respecté avant de procéder à la cérémonie qui a eu lieu mardi.

«On s’est entendus rapidement afin que l’autoroute 50 porte le nom de mon père.»

Il pense et parle encore à son paternel au quotidien.

«Le deuil s’est fait difficilement pour moi. En participant à des événements en son honneur, ça me permet de le garder près de moi. Ça m’aide énormément et ça apaise la douleur.»

D’ailleurs, il a une réplique miniature de la statue de Thurso à la maison.

«On se parle très souvent. Je lui demande toutes sortes de choses. Juste des bonnes choses.»