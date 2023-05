Inondation: où est François Legault, le comptable?

François Legault a raison quand il dit que la capacité de payer des contribuables n’est pas « illimitée », et qu’on ne peut pas vraiment augmenter davantage les taxes municipales et les impôts sur le revenu.

Il a aussi raison quand il dit que l’argent des villes, de Québec et d’Ottawa, c’est le même argent. Celui des contribuables.

Ce sont, il me semble, de bons arguments pour justifier un investissement rapide et important dans l’adaptation aux changements climatiques.

Parce que si on n’investit pas maintenant, on va finir par payer plus, beaucoup plus, quand on va subir des dégâts.

Regardez à Baie-Saint-Paul. Une digue a cédé. En 20 minutes, des maisons ont été inondées.

Combien de digues sont sur le point de flancher au pays ? Rappelons le cas de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en 2019.

Plutôt que d’investir des centaines de milliers de dollars pour réparer les barrages maintenant, on va attendre qu’ils cèdent ?

À ce moment-là, on va les réparer en plus de payer pour les dégâts.

Le comptable François Legault devrait comprendre que l’une des deux options est la moins dispendieuse...

Mettre la politique de côté

Espérons que le premier ministre profitera de son passage aux assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour clarifier certains points.

D’abord, quels montants sont sur la table pour les villes.

Il n’y a que 437 millions $ prévus dans le plan vert pour l’adaptation aux changements climatiques.

François Legault prétend qu’il y a plutôt 1,2 milliard $. Encore faudrait-il le savoir, disait le maire de Québec Bruno Marchand.

Il pourrait aussi annoncer quelque chose qui ne coûte pas des milliards : un tableau de bord !

Il faut une liste des infrastructures essentielles : les digues, les canalisations, les routes, les berges et les usines d’épuration des eaux. Une liste pour comprendre leur niveau d’usure, leur durée de vie restante et les coûts pour les réparer dès maintenant. On pourrait mesurer les conséquences de ne pas investir aujourd’hui.

Les nids de poule

On gère les événements météorologiques extrêmes comme nos routes.

Année après année, on « patche » des nids de poule, qui finissent par grossir...

On use nos infrastructures jusqu’à la fin de leur durée de vie, repoussant les coûts de remplacements qui ne cessent d’exploser.

Une étude inquiétante

On a beaucoup parlé des 2 milliards de $ par année demandés par l’UMQ. Le chiffre vient d’une étude du groupe Ouranos et de la firme d’ingénierie WSP.

Ces 2 milliards $ ne sont que pour les inondations. « La pointe de l’iceberg », disent les chercheurs. Les coûts associés aux autres événements, comme les vagues de chaleur ou les feux de forêt ne sont pas encore chiffrés.

Le vrai problème c’est que ça coûte cher, mais que ce n’est pas payant politiquement.

Quand on remet à plus tard ces investissements majeurs, on attache les mains des générations futures avec ce déficit d’entretien qu’on continue de faire gonfler.

C’est une dette qu’on n’a pas les moyens de léguer aux générations futures.