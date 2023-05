Inondations à Baie-Saint-Paul: des sinistrés rassurés pour la suite des choses

Les sinistrés de Baie-Saint-Paul ont été très nombreux à participer à la rencontre d’information avec les représentants de la Sécurité publique, ce jeudi, et si bien des questions demeurent encore, au moins plusieurs savent maintenant comment obtenir des réponses.

La rencontre avait lieu à l’aréna Luc-et-Marie-Claude. Après les citoyens, les propriétaires d’entreprises ou de multilogements ont aussi eu droit à une séance d’information.

«Nous attendions environ 300 personnes et il en est venu plus de 500», a révélé Luce-Ann Tremblay, responsable des communications de la municipalité.

Martin Lavoie / Journal de Québec

Jérôme Lacasse, du ministère de la Sécurité publique, a présenté le Programme d’assistance financière lors de sinistre «qui vient tout juste d’être bonifié», a-t-il précisé.

Ce programme «de dernier recours» prévoit un montant maximal de 385 000$ pour une résidence. Pour les maisons qui peuvent être réparées, jusqu’à 90% des coûts peuvent être assumés si les travaux sont effectués par un entrepreneur en règle.

Les résidences secondaires, les cabanons et les garages qui ne sont pas attachés à une maison ne sont pas couverts.

Les documents du programme peuvent maintenant être remplis en ligne. Un bureau temporaire sera cependant ouvert dès vendredi pour les sinistrés qui préfèreraient être assistés. Des rendez-vous pouvaient même être pris dès la fin de la soirée d’information.

En attente

Johanne Robin a estimé que le programme «est rassurant. On a apprécié l’aide au niveau psychosocial, l’information sur ce qu’on doit faire pour se rendre dans nos maisons, les précautions à prendre et tout, c’est bien fait.»

«Nous avons deux rendez-vous demain, mais nous n’avons pas encore de réponses à nos questions. Nous avons un dossier de résidence principale et un de commerce. On sait que la résidence est finie», ajoute la copropriétaire du gîte au Clocheton, une bâtisse ancestrale datant de 1870 et située sur la rue Saint-Joseph.

«Un expert en sinistre va passer d’ici une semaine à trois mois. La priorité est de décontaminer notre maison, mais pourquoi décontaminer quelque chose complètement fini. Ils pourraient classer plus rapidement les maisons avec lesquelles il n’y a plus rien à faire», regrette-t-elle.

Dave Bouchard s’informait pour la résidence de son père durement touchée sur la rue Leclerc.

«Le muret en arrière a ouvert et la rivière est entrée sur notre maison. Il y a eu quatre pieds d’eau dans le sous-sol, mais c’est récupérable. Dans le garage il y avait six pouces de boue. Il n’est pas couvert. On s’attendait à ce qu’il y ait des exclusions. On va remplir le formulaire en ligne en fin de semaine pour voir les objets qui sont admissibles. (La soirée) a répondu à nos questions. On sait où s’enligner au moins», a-t-il déclaré.

Propriétaire d’un immeuble locatif sur la rue des Cèdres dont tout le sous-sol a été inondé par au moins six pieds d’eau, Rosaire Tremblay se pose encore des questions.

«Mais il y a des ressources pour aider, ils vont répondre à des questions individuelles», disait-il, bien satisfait.

Campeurs désabusés

Le Camping le Genévrier a été lourdement touché par la crue. Les propriétaires ont appris que leurs roulottes et leurs biens sur les terrains qu’ils louent n’étaient pas couverts par le programme.

Une dame de Boischatel a indiqué qu’elle investit depuis 31 ans sur son terrain de camping.

«On a une nouvelle roulotte depuis trois ans. Nous, tout est là, nos vélos, nos padleboards. On est assuré, mais les inondations et les effondrements de terrain ne sont pas couverts. On vient de perdre au minimum 60 000$. C’était notre retraite», regrettait-elle.

Jocelyne Duchesne et Guy Bouchard ont vu leur roulotte passer en boucle à la télévision lorsqu’elle a été emportée par la rivière du Gouffre.

« Aujourd’hui ça vaut 80 000$ et on n’a pas de nouvelles des assurances», s’inquiétait Mme Duchesne.

Bilan

La municipalité a levé dans la journée son avis d’ébullition de l’eau.

En tout, 1065 logements et 134 commerces ont été touchés. De ce nombre, 426 logements et 67 commerces ne pouvaient toujours pas être réintégrés.

Il est encore trop tôt pour faire le compte des maisons ne pouvant être reconstruites a souligné Luce-Ann Tremblay.

La circulation

L’Inspection du pont de la Côte à Matou par le MTQ a révélé que la structure n’a pas été endommagée, il est donc maintenant pleinement accessible.

Le pont de la route 138 situé près de la Laiterie Charlevoix est toujours en inspection et demeure fermé.

Les véhicules légers voulant se rendre à La Malbaie ou sur la Côte-Nord doivent passer par la route 362 et le pont Leclerc.

Les véhicules lourds en transit doivent emprunter la route 175 et la 172.