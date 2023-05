Inondations dans Lanaudière : de retour au bercail après 4 jours

Deux mécaniciens de Lavaltrie simplement partis pour le travail à Saint-Michel-des-Saints lundi sont finalement restés coincés sur place 4 jours à cause de la fermeture de la route 131.

« Ça va faire du bien d’être chez nous, de se changer de vêtements aussi », lance en riant Karel Lamontagne, travailleur chez TAP mécanique.

Hébergés chez des gens de Saint-Michel-des-Saints depuis dimanche, lui et son collègue étaient heureux de retrouver leur employeur qui les attendait à Sainte-Émélie-de-l’Énergie jeudi.

« On ne savait pas quand on allait pouvoir revenir [à cause de la route barrée] on est contents d’être de retour », lance tout sourire Dwight Savard, travailleur chez TAP mécanique.

Depuis lundi soir, la seule route qui relie Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon à Sainte-Émélie-de-l’Énergie est barrée à la circulation. Résultat, des gens d’une municipalité sont coincés dans l’autre.

Pour pallier la situation, les villages de Saint-Zénon, de Saint-Michel-des-Saints et de Sainte-Émélie-de-l’Énergie ont mis en place un système de navette pour reconduire leurs citoyens dans leurs municipalités respectives.

« On ne s’attendait pas à avoir autant de gens, on a transporté environ 70 personnes au total », souligne Vénus McMurray, adjointe à la directrice générale de la municipalité de Saint-Michel-des-Saints.

« On vient chercher nos travailleurs [...] ils n’ont pas eu le choix de rester sur place à cause des inondations », explique quant à lui Samuel Saint-Jacques, président de TAP mécanique, une entreprise de Lavaltrie.

Dur retour

Alors que plusieurs citoyens de Lanaudière subissent les contrecoups de dame nature depuis la fin de semaine dernière, d’autres pensaient échapper à toute la pluie.

« On est rentré du Mexique [mercredi] , on ne s’attendait pas à ce que la 131 soit bloquée », explique Chantal Bélanger qui a dû dormir chez une amie de la famille.



En plus d’un retour abrupt, la propriétaire du restaurant au Vieux Moulin de Saint-Michel-des-Saints redoute la pénurie temporaire d'aliments dû à la fermeture de la route. Rappelons que mardi, la population s'est ruée sur les frigos des épiceries des deux villages isolés.