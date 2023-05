Insomnie: voici les solutions aux 4 problèmes de sommeil les plus courants

Les experts recommandent six à huit heures de repos de qualité par nuit, ce qui peut être difficile à réaliser pour les personnes aux prises avec des problèmes d'insomnie.

• À lire aussi: Dormir mieux pour vivre mieux... au moins 8 heures par nuit : les conseils pratiques du Dr Steven Laureys

• À lire aussi: 5 habitudes faciles pour rajouter 5 ans à sa vie

Au Québec, 10 % de la population adulte souffre d’un trouble d’insomnie, d’après ce qu'a mentionné le chercheur de l’Université de Laval Charles M. Morin, lors d’une entrevue faite par Le Journal le 1er juillet 2021. Les femmes sont généralement plus susceptibles de faire de l’insomnie, indique-t-il.

Voici donc les solutions aux problèmes les plus courants de sommeil.

1) «Je n’arrive pas à m’endormir»

Parfois, vous sautez dans votre lit avant même d’aller vous coucher. «La meilleure habitude est vraiment d’aller au lit quand vous avez sommeil», explique le Dr Emmanuel During, professeur de neurologie à la Icahn School of Medicine du Mont Sinaï lors d’une entrevue faite avec The Post.

Essayer de vous forcer à dormir peut causer de l’anxiété et aggraver les choses.

Le docteur vous recommande de vous créer une routine de relaxation que vous suivez tous les soirs pour décompresser et vous préparer au sommeil. Tamisez les lumières et éloignez-vous de votre téléphone.

2) «Je me réveille trop tôt ou au milieu de la nuit»

Les repas épicés et lourds avant le coucher peuvent nuire lors du sommeil, alors faites attention à ce que vous mangez pour le souper.

Aussi, accordez-vous un peu de temps pour vous endormir. Si ça ne marche pas, levez-vous.

«Si vous êtes éveillé pendant plus de 20 minutes, vous pouvez quitter la chambre, sortir et faire quelque chose de relaxant comme faire des mots croisés ou lire un livre», a déclaré Thea Gallagher, professeur au département de psychiatrie de NYU Langone Health.

Elle ajoute que l’habitude la plus saine est de n’utiliser sa chambre que pour dormir.

3) «J’ai 8 heures de sommeil, mais je suis toujours fatigué»

Consultez un médecin au sujet d’un test d’apnée du sommeil, un trouble courant mais grave dans lequel la respiration s’arrête et recommence tout au long du sommeil.

Heureusement, le trouble est facilement traitable, les personnes atteintes utilisant un appareil qu’il pose sur leur visage avant de s’endormir. Bien que celui-ci soit assez encombrant, il peut être bénéfique pour vous. Il faut prendre un certain temps pour s’y habituer.

Un protège-dents spécialisés peut être également une autre option de traitement.

4) «J’ai le décalage horaire»

Après l’atterrissage, essayez de rester debout pour vous mettre à l’heure locale.

«Tant que ça ne fait pas longtemps [disons 24 heures] depuis la dernière fois que vous avez dormi, il faut passer à travers», a déclaré le docteur Shah.

Elle ajoute que prendre café et rester occupé peuvent aider à se replacer à la bonne heure.

À lire aussi: Les Meilleurs Matelas En Boîte

À lire aussi: Les Meilleures Couvertures Lestées