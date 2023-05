J'avais prédit Gatineau en 7, je me suis planté, mais non, je n'ai pas à «prendre» pour les Remparts

J’avais prédit les Olympiques de Gatineau en sept matchs. Disons qu’un peu plus d’une semaine plus tard, ça parait mal.

• À lire aussi: Séries LHJMQ: les Remparts balaient les Olympiques et s'en vont en finale

• À lire aussi: Engouement en séries dans la LHJMQ: «Beaucoup de crédit revient à Gilles Courteau», estime le président de la LCH

Avec les informations dont on disposait au début de la série, j’avais l’impression que les Olympiques avaient un léger avantage sur les hommes de Patrick Roy.

J’avais tort, et pas à peu près. J’avais sous-estimé plusieurs facteurs. On y reviendra.

Certains membres de l’organisation des Remparts n’ont pas apprécié que je prédise une victoire de leur adversaire. C’est correct, c’est de bonne guerre et il aurait été surprenant que ça les enchante.

Cette prédiction a même motivé les joueurs, selon Patrick Roy.

«Ce qui a choqué les gars c’est quand tu viens de Québec et que tu ne prends pas pour nous. Ils en ont parlé et j’ai essayé de calmer le jeu. Ç’a peut-être joué un rôle de motivation, mais en fin de compte, il faut que tu joues au hockey», a-t-il mentionné, en faisant référence à ma prédiction avant le début de la série.

Je ne travaille pas pour les Remparts

Là où mon opinion diffère de celle de Roy – et on s’en est parlé à quelques reprises depuis une semaine – c’est lorsqu’il avance qu’un journaliste d’une ville doit «prendre» pour l’équipe qu’il couvre.

Je ne prends pour personne. Est-ce que j’ai davantage d’affinités avec certains membres de l’organisation ou certains joueurs en raison du fait que je suis souvent dans l’entourage de l’équipe? Absolument. Est-ce que je serais heureux pour eux s’ils parvenaient à atteindre leur objectif de soulever une première coupe de la LHJMQ depuis 1976? Évidemment.

Mais ça ne change rien à mon boulot qui consiste à rapporter les faits de la manière la plus objective possible et, à l’occasion, de donner mon opinion comme analyste de hockey, et non comme partisan d’une équipe.

À la radio, la plupart des commentateurs s’affichent clairement comme des partisans de l’équipe locale. C’est correct. Moi, ce n’est pas mon job.

Mon travail ne consiste pas à me ranger derrière l’équipe du marché que je couvre, je ne travaille pas pour les Remparts et ce, même si la compagnie qui signe mon chèque de paie est aussi propriétaire de l’équipe. Je dois m’assurer d’être le plus objectif possible pour faire, dans ce cas-ci, une prédiction que je juge la plus réaliste.

La majorité de mes confrères d’ailleurs - dont certains autres journalistes de Québec couvrant les Remparts sur une base régulière - avaient eux aussi prédit que les Olympiques auraient le dessus sur Québec.

On s’est trompé, je me suis trompé. Je l’accepte, ça fait partie du jeu des prédictions. Ceux qui ne se mouillent pas ne se trompent jamais !

Des doutes dissipés

Là où je suis d’accord avec Roy c’est lorsqu’il dit que son équipe a dissipé les doutes que plusieurs avaient avant la série. Et ils l’ont fait avec aplomb.

Sans être parfaits, les Remparts ont trouvé des moyens de gagner à chaque match et c’est un peu ce qui avait fait défaut l’an dernier face aux Cataractes de Shawinigan.

Roy l’a d’ailleurs bien illustré après la rencontre no. 2 contre Gatineau, que ses Remparts avaient gagné 4-3 en prolongation après avoir laissé filer une avance de 3-1.

«On n’est pas parfaits, mais je peux te dire qu’on l’est sur le plan de la résilience.»

Cette résilience, c’est quelque chose que les Remparts ont et que les Olympiques n’avaient pas en demi-finale. Elle vient de quelque chose qui ne s’explique pas sur un tableau et c’est l’expérience à la dure de la défaite en demi-finale, l’an dernier.

La majorité des joueurs des Remparts a vécu le revers crève-cœur en demi-finale contre les Cataractes de Shawinigan lors du match ultime.

Cette défaite est passée de travers dans la gorge de tout le monde et le sujet est revenu à plusieurs reprises durant la saison. Après avoir hésité sur son avenir, Patrick Roy a décidé de revenir pour venger cet échec. Même chose pour Théo Rochette qui avait une offre professionnelle en Suisse.

J’avais sous-estimé cet impondérable, en croyant que Gatineau gagnerait.

Les Remparts sont en mission et on le sent dans l’entourage de l’équipe. Ils ont échappé deux avances de 3-1 de suite, lors des matchs 2 et 3, mais n’ont jamais semblé paniquer et sont allés chercher le but gagnant en prolongation.

C’est le signe d’une équipe à maturité.

L’avantage du Centre Vidéotron

En plus, la ville vibre au rythme des Remparts depuis le début des séries, particulièrement depuis la demi-finale.

On n’a pas senti un engouement aussi fort pour l’équipe depuis, probablement, 2006, année où les Remparts ont gagné la coupe Memorial.

On parle souvent du fameux septième joueur et j’ai parfois l’impression qu’on lui donne trop d’importance. À ce stade-ci, toutefois, on n’a pas le choix de le dire: jouer devant 17 000 personnes, ça devient un avantage non négligeable.

Ajoutez à ça le fait que la majorité de ce noyau a grandi ensemble et sait qu’il s’agit de leur dernière chance de terminer leur parcours junior, ensemble, avec un trophée au bout des bras.

Sur la glace, les Remparts ont quelque chose de spécial.

Et je ne le dis pas parce que je «prends» pour eux. Je le dis parce que je le pense.