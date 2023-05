Jay Baruchel incarne au cinéma l’inventeur du premier téléphone intelligent : «Ça fait seulement deux ans que je n’ai plus de BlackBerry»

Jay Baruchel ne s’est pas fait prier pour prêter ses traits au cofondateur de BlackBerry dans un film qui relate l’ascension, mais aussi la chute vertigineuse de l’entreprise ontarienne. C’est que l’acteur montréalais fait partie des rares personnes qui utilisaient encore jusqu’à tout récemment un appareil BlackBerry.

« Ça fait seulement deux ans que je n’ai plus de BlackBerry, a lancé en riant Jay Baruchel, qui était de passage à Montréal il y a dix jours pour la première montréalaise du film BlackBerry.

« J’étais comme le dernier gars au party ! J’étais attaché à mon appareil BlackBerry parce que j’aimais le clavier, mais aussi parce que j’aimais l’idée d’encourager une compagnie canadienne. C’est finalement ma mère, ma femme et ma sœur qui m’ont convaincu de changer d’appareil parce qu’avec mon BlackBerry, je n’avais pas accès à leurs conversations de groupe dans lesquelles elles donnaient régulièrement des nouvelles de mes petites nièces. »

Dans BlackBerry, une comédie dramatique écrite et réalisée par le Canadien Matt Johnson, Jay Baruchel se glisse donc dans la peau de Mike Lazaridis, un ancien étudiant en génie qui a cofondé, en 1984, l’entreprise Research In Motion. Il était aussi le cerveau derrière l’invention du BlackBerry, le premier téléphone intelligent de l’entreprise, qui a révolutionné le marché de la téléphonie mobile au début des années 2000.

Or, l’ascension de Research In Motion sera aussi fulgurante que leur chute sera brutale. Au sommet de leur popularité, les appareils BlackBerry occupaient 45 % du marché. Mais quand Apple a lancé son premier iPhone, en 2007, la part de marché de BlackBerry a chuté à presque 0 % en l’espace de deux ans.

En lisant le scénario de BlackBerry, il y a quelques années, Jay Baruchel avait été séduit notamment par le ton humoristique que Matt Johnson a donné à son film.

« La prémisse du film est assez drôle à la base, observe l’acteur de 41 ans. C’est l’histoire de deux “nerds” et d’un directeur financier qui réussissent à changer le monde en lançant sur le marché une nouvelle invention technologique. Ils auraient dû échouer à chaque étape. Mais ils n’ont pas échoué parce qu’ils étaient bons à ce qu’ils faisaient et parce qu’ils étaient en avance sur leurs concurrents. Jusqu’au jour où ils se sont rendu compte qu’ils étaient en retard sur tous les autres... »

Une histoire canadienne

Jay Baruchel et Matt Johnson n’ont pas voulu rencontrer Mike Lazaridis et les autres fondateurs de BlackBerry avant de tourner le film, afin d’éviter de se laisser influencer par leurs témoignages.

« Matt disait toujours qu’il ne voulait pas les impliquer dans le projet parce que si on le faisait, on allait probablement commencer à les aimer et que ça changerait notre façon de raconter leur histoire, relate Baruchel.

« En revanche, on a toujours su que quand le film sortirait, on trouverait un espace pour leur permettre de s’exprimer. Le vrai Mike [Lazaridis] est venu voir le film à la première à Toronto après l’avoir déjà visionné seul chez lui. Ce qui est intéressant, c’est qu’il a accordé une entrevue entre les deux visionnements dans laquelle il a dit que le film était amusant, mais qu’il n’était pas comme ça dans la vie. Mais après avoir revu le film à la première, il a pu constater à quel point le personnage de Jim était apprécié par le public. Je pense que ça lui a permis de voir le film différemment. »

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Même s’il travaille régulièrement à Hollywood, Jay Baruchel s’implique autant qu’il peut dans des productions canadiennes. Il rêve d’ailleurs au jour où le public canadien-anglais s’intéressera davantage à son cinéma.

« On sait que le Canada anglais a des problèmes culturels que le Canada français n’a pas, observe-t-il. À chaque année, l’industrie du cinéma canadienne se demande ce qu’elle peut faire pour que le public encourage ses films autant que les Québécois encouragent leurs films. Le plus important pour moi, c’est que le Canada porte attention à des films canadiens comme BlackBerry. Dans ma vie, la seule fois où j’ai vu un film canadien décrocher la première place du box-office au pays, c’était une comédie que j’ai coécrite, et qui s’intitulait Goon. Ça prouve qu’on peut le faire ! »

BlackBerry prend l’affiche le 12 mai.