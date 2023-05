Pour Paul Piché, son intronisation au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens rappelle une chose: même si les années passent, sa musique continue de trouver écho chez les jeunes générations.

«Toutes ces causes que j’ai appuyées – l’environnement, le féminisme, la justice sociale – vont toujours devoir être défendues, explique-t-il au Journal. Elles sont attaquées constamment et le seront encore dans 100 ans. Voilà pourquoi les cégépiens d’aujourd’hui, par exemple, retrouvent leurs préoccupations dans mes chansons. Je suis fier que ma musique soit multigénérationnelle.»

Ce qu’il constate au fil de ses tournées: après quatre décennies de carrière, Paul Piché continue de voir de jeunes admirateurs se déplacer pour l’applaudir en spectacle.

«Que les gens se retrouvent encore aujourd’hui dans mes chansons et que des familles complètes [grands-parents, parents, enfants] viennent me voir en spectacle et chantent mes paroles me touche. C’est un grand privilège de pouvoir chanter après toutes ces années et que le public me permette cela», raconte le chanteur.

N’empêche, ce «bel honneur» que lui décerne la SOCAN l’a «un peu» surpris, puisqu’il n’y a pas encore beaucoup d’artistes à avoir été intronisés au Panthéon des auteurs et compositeurs canadien.

«Il y a eu Diane Dufresne récemment, qui est une grande artiste, alors oui, ça surprend un peu. C’est une belle reconnaissance de la part des gens qui exercent le même métier.»

Pas question de s’arrêter

À 69 ans, Paul Piché affirme ne pas avoir l’intention de s’arrêter. Il annonce d’ailleurs des supplémentaires à sa présente tournée, destinée à célébrer le 35e anniversaire de son album Le chemin des incendies. Paru en 1988, celui-ci regroupe les succès J’appelle, Un château de sable et Car je t’aime.

L’auteur-compositeur-interprète travaille aussi actuellement sur de nouvelles chansons qui pourraient former un nouvel album.

«Je me suis toujours senti comme un petit garçon de 7 ans, dit-il en riant. C’est mon âge définitif. Je suis toujours surpris par le temps qui passe. En fait, je ne me pose pas trop de questions.»